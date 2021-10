Vacinação contra covid-19 tem movimentação tranquila neste sábado de Círio

Mesmo à véspera do Círio, a vacinação contra a Covid-19 continua, neste sábado (9), em Belém. A prefeitura da capital paraense anunciou que os pontos seguem abertos até as 17h. Por conta da festividade religiosa, os locais de imunização registram movimentação tranquila nesta manhã.

Miriam Souza, 65 anos, trouxe a neta Geise Almeida, 15 anos, ao ponto de vacinação da Estação das Docas. A jovem faz parte do grupo de que recebe a 1ª dose do imunizante anticoronavírus. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) vacina, neste sábado (9), adolescentes nascidos de 2004 a 2009, ou seja, na faixa etária de 12 a 17 anos sem comorbidades.

A avó conta que levou a neta para ser vacinada, enquanto os pais de Geise estão no trabalho. Para ela, vacinar a menina é uma forma de proteger toda família. “Sabemos que não existe essa história que o coronavírus pega só os idosos, ele pode pegar todo mundo. Já tomei a minha vacina e agora é a vez dela. Com todos vacinados, a nossa família estará protegida né”, diz Miriam.

De acordo com a sargento Cátia Sarraf, a movimentação nos pontos de vacinação está tranquila em virtude das celebrações do Círio de Nazaré. Ela acredita que o fluxo de pessoas deve aumentar, após o almoço. “Desde às 9h, quando iniciamos os trabalhos, está dessa forma. As famílias estão vindo de duas em duas pessoas, geralmente, um pai trazendo um filho. Provalmente, isso devo mudar depois do almoço, acredito”, diz a voluntária.

Neste sábado, além da capital, somente o município de Marituba está vacinando na Região Metropolitana de Belém (RMB) -, os atendimentos seguem no domingo (10). A cidade de Ananindeua, também na Grande Belém, retoma a imunização dos seus habitante na segunda-feira (11).