Vacinação contra covid-19 segue em Belém nesta quarta (29)

Quem reside em Belém pode aproveitar esta última quarta-feira (29) de 2021 para se vacinar contra a covid-19. A Prefeitura Municipal informa que este serviço é prestado nas 50 Unidades Básicas de Saúde e Unidades Estratégia Saúde da Família, que funcionam até esta quinta-feira (30), das 9 às 17h, e nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) também até quinta, das 8 às 13h.

Em horários diferentes, outros espaços em parceria com a gestão municipal vão atender o público: o shopping Boulevard funciona das 10 às 20h, no estacionamento G6, na avenida Visconde de Souza Franco, 776, no bairro do Reduto, e o shopping Bosque Grão-Pará, na avenida Centenário, das 10 às 20h, com entrada de carros exclusiva pelo acesso do condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G).

Outros locais de vacinação são o Hospital de Aeronáutica de Belém, até esta quinta (30), apenas pela manhã, na avenida Almirante Barroso, 3.492, no bairro do Souza; Hospital Geral de Belém, de segunda a sexta-feira apenas pela manhã, na Praça Brasil, 850, no bairro do Umarizal, e Hospital Naval, de terça a quinta das 9 às 17h, na rua do Arsenal, 200, no bairro da Cidade Velha.

A vacinação ocorre também no Hospital Unimed Prime, das 9 às 20h, de segunda a domingo, na travessa Castelo Branco, 1807, no bairro do Guamá; e Unimed Batista Campos, das 9 às 20h, de segunda a domingo, na avenida Presidente Pernambuco, 388, no bairro de Batista Campos.

Santa Bárbara

De 8h30 as 12h, moradores do Município de Santa Bárbara do Pará vão dispor de vacina contra a covid-19 nesta quarta-feira (29). A primeira dose da Pfizer será aplicada em adolescentes de 12 a 17 anos.

Quem tem 18 anos de idade e mais vai poder receber a primeira dose do mesmo imunizante. E a segunda dose e terceira doses (esta de reforço) da Pfizer serão aplicadas. A segunda dose da Coronavac será para aqueles que tomaram a primeira dose no intervalo de 28 dias. A terceira dose será destinada a quem tomou a segunda dose no intervalo de quatro meses.