Vacinação contra covid-19 prosseguirá em Marituba nesta terça (21)

A Prefeitura de Marituba dá continuidade à vacinação contra a covid-19 nesta terça-feira (21), com destaque para a adoção a partir de agora da redução de cinco meses para quatro o intervalo da segunda para a terceira dose, autorizada pelo Ministério da Saúde (MS). Dessa forma, a imunização prossegue no Hospital Augusto Chaves 24h por dia, com a primeira dose para pessoas com idade a partir dos 12 anos completos, segunda dose para quem recebeu a primeira dose até o dia 22 de novembro e com a terceira dose: para pessoas com idade a partir dos 18 anos completos e que tenham recebido a segunda dose há quatro meses.

Marituba vacina ainda com dose adicional pessoas que estejam imunossuprimidas (doenças congênitas, câncer, transplantados, HIV positivo, entre outros) com 28 dias da aplicação da segunda dose.

A Prefeitura informa que nesta sexta-feira (24) a imunização contra a covid-19 terá uma pausa no município, voltando a ser realizada, no Hospital Augusto Chaves, sábado (25), Dia de Natal, a partir das 14h e, no domingo(26),

24 horas por dia.

A vacinação itinerante nos bairros contará, nesta terça-feira (21), com serviços na unidade da rua Cordolino Fontenele, nº 37, no bairro Santa Lúcia, próximo à igreja Assembleia de Deus Nova Vida, de 18 as 21 horas.