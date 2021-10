Vacinação contra covid-19 prossegue em Benevides nesta terça (5)

O calendário de imunização contra a covid-19 tem continuidade no Município de Benevides, na Grande Belém, nesta terça-feira (5), como parte da programação estabelecida para esta semana, com foco na aplicação da primeira, segunda e terceira doses para públicos diferentes.

A Prefeitura Municipal informa que são sendo vacinados, para primeira dose, qualquer pessoa com 12 anos completos ou mais. Já a segunda dose de AstraZeneca e Pfizer está disponível para quem está no período necessário da segunda dose.

A terceira dose está sendo aplicada em pessoas que tomaram o imunizante CoronaVac e tem 70 anos completos ou mais. A vacinação acontece de 8h as 13 horas em três pontos de imunização contra o coronavírus. São eles: CRAS Murinim, UBS Benfica e Ginásio Nagibão.