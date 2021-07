Vacinação contra covid-19 para nascidos em 1990 em Ananindeua tem baixa procura

Nesta segunda-feira (12), pessoas com 31 anos completos e sem comorbidades vacinam-se em Ananindeua. São dez pontos, das 08h às 13h e é necessário levar: RG, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência do município (no nome da pessoa) ou acompanhamento em saúde de uma Unidade Básica de Saúde de Ananindeua. Nas redes sociais a Prefeitura pede aos vacinados que puderem levar um 1kg de alimento, que façam a doação ao "Ananin Solidária".

Na Catedral Labaredas de Fogo, na Cidade Nova 2, por volta de 11h, a movimentação já estava diminuindo e não tinha mais filas. Algumas pessoas da equipe voluntária relataram que o maior movimento foi por volta de 9h e 10h da manhã, que até o momento 500 pessoas tomaram a primeira dose.

Observando a baixa procura do horário, Yuri Benigno de 31 anos, enquanto esperava na fila da vacinação, disse que gostaria de registrar a sua preocupação "Fico meio preocupado, 31 anos, estamos vendo poucas pessoas. Não só hoje. Final de semana também. Parece que as pessoas preferem ir para o lazer, ao invés de se vacinar. A mensagem é que as pessoas procurem se vacinar, que tenham consciência de se vacinar, senão, é difícil. Para que a gente consiga acabar com essa pandemia e vire que nem essas outras doenças, que têm controle e são erradicadas", pontuou.

Após tomar a primeira dose, Yuri, que perdeu a madrinha há dois meses para a covid-19, relatou emocionado sobre como se sentiu e como estava o coração: "bate forte porque é uma esperança que se renova, de dias melhores para a gente, para os nossos familiares e para o mundo todo. Voltar a nossa vida como era antes, se for possível. Felicidade! Expectativa que as coisas vão melhorar daqui pra frente", disse.

Em outro posto de vacinação, na Igreja Nossa Senhora do Amparo, na Cidade Nova 2, por volta de 12h - uma hora antes do final da vacinação em Ananindeua - a procura também já estava fraca. Mas quem estava presente celebrou a imunização, que chegou aos 31 anos:

"Fico feliz de já estar sendo vacinada. Demorou bastante, né. Muitas pessoas ficam dizendo que não querem tomar vacina, mas eu digo que eu quero sim. Até porque a gente é vacinada desde crianças, para prevenir doenças graves. Continuamos vacinando nossos filhos. A vacina salva vidas. Eu quero vê-los crescer. Continuar tomando os devidos cuidados que algumas pessoas não estão tendo, né", disse Larissa Abreu.

Em Belém, a vacinação nesta segunda era apenas para listas fechadas e segundas doses.