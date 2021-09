Vacinação contra covid-19 em Belém tem alta procura nesta sexta-feira (03)

A vacinação em alguns postos de Belém teve alta procura na manhã desta sexta-feira (03). Nascidos de 1982 a 1988 que não se vacinaram na primeira oportunidade, tiveram a chance com a repescagem anunciada pela Prefeitura de Belém.

A estimativa da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) é de que, até o fim do dia, 27 mil pessoas procurem pelos postos de vacinação. Durante a manhã, os contemplados já lotaram alguns postos, como o Mangueirinho, onde uma longa fila se formou desde cedo. Confira:

A vacinação continua nos 26 postos da capital até às 17h. Para se vacinar, é necessário levar RG, CPF e comprovante de residência de Belém.

Veja a lista de todos os pontos de vacinação em Belém:

1. Boulevard Shopping - Estacionamento G6

2. Casa de Plácido - Ao lado do estacionamento da Basílica

3. Cassazum - Marco

4. Castanheira Shopping - 3° piso (Espaço Cultural)

5. Colégio do Carmo - Cidade Velha

6. Embarcação Aviso Auxiliar Breves - Praça Princesa Isabel, Condor

7. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

8. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

9. Fibra - Nazaré

10. Funbosque - Outeiro

11. Ginásio do CCBS-Uepa - Marco

12. Ginásio Mangueirinho

13. IFPA Belém - Marco

14. Icoaraci - Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

15. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular, Cruzeiro

16. Icoaraci - Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças

17. Igreja do Evangelho Quadrangular - Guamá

18. Mosqueiro - Escola Abel Martins

19. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

20. Shopping Bosque Grão-Pará - Acessos D e G

21. Shopping Pátio Belém - 3º Piso, loja 358

22. CCSE da Uepa - Rua do Una

23. Unama Parque Shopping

24. Unama Alcindo Cacela

25. Unifamaz - Reduto

26. Mirante do Rio - UFPA Campus Guamá