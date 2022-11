Vacinação contra Covid-19 e outras doenças está suspensa em Belém neste final de semana

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), suspendeu, neste final de semana, a vacinação contra Covid-19, gripe, sarampo e a multivacinação. A imunização será retomada na segunda-feira (21), nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos três hospitais militares (Naval, da Aeronáutica e do Exército) e nas faculdades Universidade da Amazônia (Unama), Centro Universitário Fibra e Unifamaz.

Segundo a gestão municipal, estão disponíveis as seguintes vacinas contra Covid-19: Coronavac, Janssen, Pfizer (adulto e pediátrica) e AstraZeneca. Nesse caso, a vacina é destinada a todos que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose, sejam crianças, jovens, adultos e idosos. Para as crianças, a vacina está disponível a partir dos seis meses de idade.

Já a dose de reforço (terceira ou a quarta dose) deve ser feita com intervalo de quatro meses da dose anterior e está disponível para todas as pessoas, a partir de 18 anos. Ela também é ofertada para todos os imunocomprometidos, a partir de doze anos de idade, com apresentação de uma cópia do laudo, atestado ou outro documento que comprove alto grau de imunossupressão.

Para se vacinar, é necessário apresentar RG, CPF e o cartão de vacinação de Belém. Os imunocomprometidos, pessoas com deficiência e doenças crônicas precisam apresentar laudo ou receita médica que comprove a condição.

Os trabalhadores da saúde e demais trabalhadores aptos a se vacinar precisam apresentar carteira profissional, crachá ou outro documento comprobatório do exercício da atividade.

Quinta dose contra a Covid-19 - Belém também já disponibiliza a quinta dose para idosos a partir de 60 anos. Este reforço também é disponibilizado para imunocomprometidos, grávidas e puérperas.

Influenza - A vacina contra a gripe está disponível para todas as pessoas, a partir dos seis meses de vida, desde o dia 26 de junho, em Belém. O objetivo é avançar ainda mais na cobertura vacinal.

Sarampo - Todas as crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade e trabalhadores da saúde devem ser vacinados contra o sarampo.

Poliomielite (paralisia infantil) - Nesse caso, o alvo são crianças menores de cinco anos de idade (até 4 anos, 11 meses e 29 dias).

Multivacinação - É destinada a crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos, 11 meses e 29 dias), não vacinados ou com esquemas vacinais incompletos.

Serviço:

Veja onde se vacinar:

- Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs): de segunda a sexta-feira o atendimento é das 8h às 17h (todas as vacinas disponíveis);

- Hospital do Exército: terça e quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h (vacinas disponíveis: Covid, Influenza e sarampo);

- Hospital de Aeronáutica: terça e quinta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h (vacinas disponíveis: Covid, Influenza e sarampo);

- Hospital Naval: terça e quinta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h (vacinas disponíveis: Covid, Influenza e sarampo);

- Universidades: Unama, Fibra e Unifamaz, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (vacinas disponíveis: Covid, Influenza e sarampo).