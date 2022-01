Vacinação contra covid-19 avança em Santa Bárbara nesta segunda (31)

A campanha de vacinação contra a covid-19 avançará no Município de Santa Bárbara do Pará nesta segunda-feira (31), tendo como ponto de serviço a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro, das 8h30 às 12 horas. Como repassa a Prefeitura Municipal, a primeira dose Pfizer será aplicada em pessoas de 12 a 17 anos de idade e também em 18 anos e mais. A segunda e a terceira dose Pfizer também serão aplicadas em público específico. A segunda dose CoronaVac será destinada para pessoas de 18 anos e mais.

Quem for se vacinar deve levar CPF, Cartão SUS e Carteira de Vacinação. Pessoas de 6 a 17 anos devem comparecer aos pontos de vacinação na companhia dos pais. Informações em https://www.instagram.com/p/CZXwR2ouGrB/.