Vacinação contra a gripe nos shopping centers de Belém segue neste sábado; veja onde se vacinar

Assim como no fim de semana passado, mais uma ação de vacinação será realizada nos shopping centers de Belém neste sábado (25). As equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) estarão em seis pontos da cidade, oferecendo a vacina contra a gripe para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade. O objetivo da estratégia de descentralização da vacinação contra a gripe (Influenza) é garantir que mais pessoas sejam imunizadas.

“Se a última vez que você tomou a vacina contra a gripe foi na campanha anterior, que se estendeu até fevereiro de 2024, é necessário atualizar a vacinação”, explica Cleise Soares, coordenadora do Programa de Imunizações da Sesma. A vacinação acontecerá nos shoppings Bosque Grão-Pará, Boulevard, Pátio Belém, Castanheira, Parque Shopping e IT Center, com horários ajustados para atender ao maior número possível de pessoas.

Nos shopping Bosque Grão-Pará, Boulevard, Pátio Belém e Castanheira, o atendimento será das 10h às 18h. Já no IT Center, a vacinação seguirá das 9h às 17h. Para garantir um atendimento ágil e organizado, serão montadas filas separadas para os grupos prioritários, como idosos e pessoas com deficiência (PcD), além de filas exclusivas para o restante da população. Isso visa proporcionar mais conforto e agilidade durante a vacinação.

Importância da vacina contra a gripe

Para se vacinar, é importante levar um documento de identificação com foto, CPF e o cartão de vacinação. A campanha de vacinação contra a gripe teve início em setembro de 2024 e vai até o dia 31 de janeiro de 2025. Inicialmente destinada a grupos prioritários, a campanha foi ampliada em novembro, permitindo que todas as pessoas a partir de seis meses de idade possam ser imunizadas.

Em Belém, a cobertura vacinal contra a gripe está em 41,31%, com 210.221 pessoas imunizadas, mas a meta do Ministério da Saúde é alcançar 90% da população. A cobertura vacinal entre crianças de seis meses a menos de cinco anos está em 39,21%, e entre idosos, Belém alcançou 36,24% da cobertura total.

Avanços

Na última ação de vacinação realizada nos shoppings, Belém registrou um aumento significativo de 221% no número de vacinas aplicadas contra a gripe.Em apenas um dia, 4.458 pessoas foram vacinadas, o que representa um grande aumento em relação às 1.385 pessoas imunizadas na campanha de dezembro. Esse crescimento reflete a adesão da população às ações de descentralização da vacinação, que levam os serviços de saúde para mais perto das pessoas, em locais de grande circulação como os shoppings.

Veja os locais e horários:

Shopping Boulevard: Av. Visc. de Souza Franco, 776, Reduto | 10h às 18h.

Shopping Pátio Belém: Tv. Padre Eutíquio, 1078, Batista Campos | 10h às 18h.

Shopping Bosque Grão-Pará: Av. Centenário, 1052, Mangueirão | 10h às 18h.

Shopping Castanheira: Rodovia BR-316, km 01 – Castanheira | 10h às 18h.

Parque Shopping: Rod. Augusto Montenegro – Parque Verde | 10h às 18h.

IT Center: Av. Senador Lemos, 3153, Sacramenta | 09h às 17h.