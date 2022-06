Vacinação: Belém imuniza contra covid-19, gripe e sarampo neste final de semana; confira

O final de semana terá uma programação de imunizações para a população de Belém: covid-19, gripe e sarampo. No sábado (25), as vacinas estarão disponíveis no ponto de vacinação fixo na Aldeia Cabana Davi Miguel, na Pedreira, que também funciona em sistema de drive-thru, e com o ponto volante no ônibus da vacinação, que estará no estacionamento do Assaí, no Entroncamento. No domingo (26), só haverá imunização no ônibus da vacinação, que estará em Mosqueiro, na Praça da Matriz.

"Esse reforço, aos finais de semana, faz parte do programa Belém Vacinada, para facilitar o acesso às vacinas, além de aumentar o número de pessoas vacinadas nas três campanhas de imunização e, consequentemente, aumentar a cobertura vacinal para o público-alvo em cada campanha", diz nota da Prefeitura de Belém

Saiba quem pode se vacinar neste final de semana

Covid-19

Podem se vacinar todos aqueles (crianças, jovens, adultos e idosos) que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose, bem como as pessoas acima de 18 anos, que foram vacinadas com a segunda dose até janeiro deste ano e que ainda não receberam a terceira dose. A dose de reforço (terceira ou a quarta dose) deve ser feita com intervalo de quatro meses da dose anterior. A quarta dose está disponível para todos os imunocomprometidos, a partir de 12 anos de idade, com apresentação de uma cópia do laudo, atestado ou outro documento que comprove alto grau de imunossupressão.

Além dos imunocomprometidos, também podem receber as doses de reforço as pessoas (com 40 anos ou mais), os trabalhadores de saúde, as gestantes e as puérperas e trabalhadores da educação do ensino básico e superior (professores, especialistas e funcionários das unidades de ensino).

Trabalhadores das Forças Armadas, forças de segurança e salvamento (policiais federais, civis, militares e rodoviários, bombeiros militares e civis e guardas municipais, com 18 anos ou mais) que receberam as três doses há quatro meses ou mais, também estão aptos a receber a quarta dose.

Gripe Influenza

Já contra a Influenza podem se vacinar os seguintes grupos prioritários: idosos de 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gestantes, puérperas, professores das redes pública e privada, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e pessoas com deficiência.

Também são grupos prioritários para vacinação contra Influenza os caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema penal, população privada de liberdade e ainda adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa.

Sarampo

Contra o sarampo, a campanha está voltada para todas as crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade e trabalhadores de saúde.

Documentos necessários

Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e o cartão de vacinação de Belém. Os imunocomprometidos, pessoas com deficiência e doenças crônicas precisam apresentar laudo ou receita médica, que comprove a condição. Já os trabalhadores da saúde e demais trabalhadores que estão aptos a vacinar precisam apresentar carteira profissional, crachá ou outro documento comprobatório do exercício da atividade.

Saiba onde vacinar:

Ações itinerantes - Ônibus da Vacina:

Sábado (25) Estacionamento do Assaí, no Entroncamento, das 8h às 13h

Domingo (26): Praça da Matriz, em Mosqueiro, das 8h às 13h

Ações fixas com Drive-thru:

Sábado (25): Aldeia Cabana - Das 8h às 13h