Vacinação: Belém começa imunização da 4º dose para pessoas com 30 anos

Fatos do Dia

"Corpos D'água" exposição de Elza Lima em parceria parceria com Ana Carla Feitosa

A exposição "Corpos D'água", da fotógrafa paraense Elza Lima, é realizada pelo Sesc e conta com a parceria da paisagista Ana Carla Feitosa, na Casa Namata, localizada na avenida Conselheiro Furtado, 287, Batista Campos. São 30 fotos inéditas, abertas à visitação até o dia 3 de Agosto. Com a temática das pescadoras de Porto dos Milagres, em Santarém, a exposição compõem a segunda parte do projeto, que também expôs outras 30 fotos em São Paulo, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).