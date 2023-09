Vacinação antirrábica em Belém: seis bairros terão o serviço neste sábado; veja onde levar seu pets

Uma campanha de vacinação antirrábica será realizada neste sábado (16), das 8h às 16h, em seis bairros de Belém. Serão 33 pontos de distribuição da vacina, entre fixos e itinerantes, envolvendo 293 profissionais de saúde para atender cães e gatos, de seis bairros. São eles: Sacramenta, Telégrafo, Fátima, Pedreira, Maracangalha, Val-de-Cans e Barreiro. Uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

A campanha antirrábica tem como meta aplicar a vacina em 21 mil cães e gatos, prevenindo e protegendo a população animal e humana contra o vírus da raiva. A abertura da campanha será às 9h, na Praça do Jaú (João Dias Paes), na Avenida Senador Lemos, próximo ao It Center.

Conforme explicado pela Sesma, a raiva apresenta letalidade de aproximadamente 100% e alto custo na assistência preventiva às pessoas expostas ao risco de adoecer e morrer. A doença é uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus presente na saliva e secreções do animal infectado, principalmente, pela mordedura, mas pode ser transmitida também pela arranhadura e/ou lambedura.

Veja onde vacinar:

Sacramenta

- Praça do Jaú (João Dias Paes) - AV. Senador Lemos, próximo ao It Center;

- Bar do Pelhudo - Barão do Triunfo, n°96, (entre Av. Pedro Àlvares Cabral e Canal do São Joaquim;

- Bar Point do Trovão - Pass. Cabedelo, n° 596, entre Pass. Bandeirantes e Canal São Joaquim;

- ESF Mucajá – Sacramenta - Passagem Mucajá , nº271, entre av. Senador Lemos e Av. Pedro Alvares Cabral;

- Polo Pro Paz Sacramenta (praça Dorothy Stang) - Pass. Santos Dumont com a Av. Senador Lemos;

- EEEIF Profa Emiliana Sarmento Ferreira - Av. Marques de Herval, nº 1472, entre Dr. Freitas e Alferes Costa;

- Pet Shop Arca de Noé - Av. Dr Freitas, nº 622, entre Senador Lemos e Pedro Miranda;

- O Aprendiz – Núcleo Educacional - Pass. Eunice Weaver, nº108, próx. a Senador Lemos.

Telégrafo

- UMS Telégrafo - Rua do Fio, s/n;

- EEEFM José Alves Maia - Av. Senador Lemos, Sn;

- UMS Vila da Barca - Tv. Cel Luiz Bentes s/n;

- Associação Carnavalesca - Rua Curuçá, nº746, entre Tv. Djalma Dutra;

- A Grande Família - Tv. José Pio.

Fátima

- EMEF Amância Pantoja – Av. Castelo Branco, esquina com a passagem Cruzeiro

- Igreja Assembleia de Deus – Pass. Lameira Bitencourt, n° 150, entre 3 de maio e Pass. Só Vendo.

Pedreira

- ESF Canal da Pirajá - Trav. Barão do Triunfo nº 1015, esquina com a rua Nova;

- ESF Visconde - Tv. do Chaco, nº1050;

- EMEF Josino Viana - Tv. Lomas Valentina, nº639, próximo à Pedro Miranda;

- Praça Eduardo Angelim - Tv. Alferes Costa;

- Centro Esportivo Sociedade Beneficiente Esporte Clube Alegria - Av. Marquês de Herval, nº156;

- ESF Galo 2 - Tv. Humaitá, entre Av. Pedro Miranda e rua Antônio Everdosa;

- Pracinha do Chaco /Res. de ACS - Pass. Júlio Cezar entre Chaco e Djalma Dultra - nº 49;

- ESF Galo 1 - Tv. Antônio Baena s/n, entre Av. Pedro Miranda e rua Antônio Everdosa.

Maracangalha

- ESF Malvinas - Av. Júlio César, Pass. Tiradentes, nº36;

- Centro Comunitário das Malvinas - Rua Cláudio Bordalo, nº304, próx. à Escola Ester Bandeira;

- ESF CDP - rua dos Tucanos/ sn, próx. à Cosanpa;

- Igreja Assembleia de Deus - Passagem Marajoara I, Sn.

Val-de-Cans

- UMS Paraíso dos Pássaros - Av. dos Tucanos s/n -lado da Cosanpa;

- Centro Comunitário Santos Dumont - Passagem Santa Terezinha nº 168.