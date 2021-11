Vacinação anticovid-19 segue nesta quinta na Grande Belém

Nesta quinta-feira (11), a vacinação anticovid-19 segue em quase todos os municípios da Grande Belém. Na capital, idosos que nasceram em 1958 e 1959, ou seja, na faixa de 62 e 63 anos, devem tomar a 3ª dose para reforçar a imunização. Das 9h às 17h, em 25 pontos montados.

Imunossuprimidos (pessoas com baixa imunidade) e profissionais da saúde também podem procurar pela dose de reforço. Entretanto, há um critério para todos esses grupos, incluindo idosos: ter tomado a 2ª dose até julho.

Pontos de vacinação em Belém:

1. Boulevard Shopping - estacionamento G6

2. Cassazum- Marco

3. Castanheira Shopping - 3° piso, Espaço Cultural

4. Escola Brigadeiro Fontenele - Terra firme

5. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

6. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

7. Fibra - Nazaré

8. Funbosque - Outeiro

9. Ginásio do CCBS-Uepa - esquina da Perebebuí com Almirante Barroso

10. Mangueirinho - Mangueirão

11. Icoaraci - Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor

12. Icoaraci - Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

13. Icoaraci - Escola Municipal Prof. Alfredo Chaves

14. Icoaraci - Sest/Senat

15. IFPA - Marco

16. Igreja do Evangelho Quadrangular - Guamá

17. IT Center - Sacramenta

18. Mosqueiro - Escola Abel Martins

19. Mosqueiro - Escola Professora Donatila Santana Lopes

20. Shopping Bosque Grão-Pará - acessos D e G

21. Shopping Pátio Belém - 3º piso, loja 358

22. Uepa CCSE - Telégrafo

23. Unama - Alcindo Cacela

24. Unifamaz - Reduto

25. UFPA - Mirante do Rio

Ananindeua

Ananindeua aplica nesta quinta-feira a 2ª dose da Astrazeneca em pessoas que têm agendamento até 20 de novembro na carteirinha. Será das 8h às 13h30, em oito pontos.

Locais: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8; Igreja Universal - Águas Lindas; Assembleia de Deus - Maguari; e Paróquia Santa Paula Frassinetti - Cidade Nova 6.

Marituba

Em Marituba, a vacinação segue nesta quinta com repescagem de 1ª dose para quem tem 12 anos ou mais; 2ª dose da Astrazeneca e Pfizer (vacinados até 03/09); 2ª dose da Coronavac para quem está no prazo; e dose de reforço para imunossuprimidos, profissionais de saúde e idosos de 60 anos ou mais.

Em horários variados, na UBS Gilson Rufino Gonçalves, UBS Nossa Senhora da Paz, Unidades de Saúde da Família e Hospital Augusto Chaves.

Esses grupos também podem ser vacinados das 18h às 21h, no Centro Comunitário do Albatroz 1 e 2, bairro Santa Lúcia; e das 10h às 11h30 ou das 15h às 20h, na Escola Eduardo Lauande, bairro Almir Gabriel.

Profissionais da saúde podem tomar a dose de reforço em qualquer ponto, mas também contam com um local a mais: prédio da Vigilância em Saúde de Marituba, bairro Dom Aristides, das 8h às 12h.

Benevides

Benevides segue nesta quinta com repescagem de 1ª dose para quem tem 12 anos ou mais; 2ª dose da Astrazeneca, Pfizer e Coronavac para quem estiver no prazo; e 3ª dose para profissionais da saúde. imunossuprimidos e idosos de 60 anos ou mais.

Das 8h às 13h, nos seguintes pontos: Cras Murinin, UBS Benfica, UBS Cohab e Igreja Quadrangular do Medici. CMEI Berço da Liberdade deixou de ser ponto de vacinação.

Santa Izabel

Santa Izabel do Pará disponibiliza até sexta (12): repescagem de 1ª dose para pessoas de 12 anos ou mais; 2ª dose da Pfizer (para vacinados até 10 de setembro); 2ª dose da Coronavac e Astrazeneca para quem está em atraso ou no período; e 3ª dose para profissionais da saúde e idosos de 60 anos mais. Das 14h às 18h, no Centro de Saúde (Cesp).

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Pará estava apenas com agenda de 2ª e 3ª doses (Pfizer) nesta quinta. Entretanto, a Secretaria Municipal de Saúde comunicou na quarta-feira (10) que a aplicação da Pfizer está suspensa. "Até o recebimento de uma nova remessa", detalhou, por meio das redes sociais.