Vacinação: 65 mil crianças já tomaram a primeira dose anticovid em Belém e podem tomar a segunda

Nesta segunda-feira (21) começou o calendário vacinal de segunda dose para as crianças que tomaram há 28 dias a primeira dose da CoronaVac. O calendário que segue até a próxima sexta-feira (25), na capital, além de abranger o público de 5 a 11 anos com a segunda dose, também oferta a possibilidade de quem não tomou a primeira, iniciar o esquema vacinal. De acordo cm dados da Prefeitura de Belém, a cidade tem 130 mil crianças aptas a tomar a vacina. Destas, 65 mil entre 5 e 11 anos já estão vacinadas com a primeira dose. O Objetivo é chegar até ao final da semana com 5 mil crianças vacinadas com a primeira dose.

Em um dos pontos de vacinação infantil, na Faculdade Fibra, desde as 9h os pais/responsáveis buscavam vacinar seus filhos, segundo Natanne Miranda, enfermeira do posto. Em três horas de atividade quase 70 crianças foram vacinadas com a segunda dose. A expectativa é vacinar um grande número de segunda dose, pois a adesão está sendo boa, diz a enfermeira.

"A expectativa é que os pais ou responsáveis tragam para receber a segunda dose seus filhos. A procura está intensa, porque durante a manhã já vacinamos 68 crianças... A importância é para diminuir o número de contaminação entre as pessoas. Elas estão voltando às aulas, então, é importante estar com o esquema vacinal completo. Espero que os pais venham vacinar seus filhos, confiem na ciência e venham se vacinar também. Para a família toda completar seu esquema e fazer o reforço de quem precisa", disse.

Renata Queiroz Souza levou a filha Bárbara Queiróz, 9 anos, e o sobrinho Andrew Souza, 6 anos, para tomar a segunda dose, assim como levou para tomar a primeira. As crianças se sentiram bem, sabem da importância da vacina e diz que os adultos são os exemplos. "Conversei com eles sobre a importância de tomar a Vacina. É muito importante para nós e para eles. Vou tomar a terceira dose. Então, eu senti um alívio quando eles tomaram a primeira. Vai proteger as crianças", avaliou.

Sofia Justino, 7 anos, está no 3º ano do ensino fundamental e recebeu o certificado de coragem, após tomar a segunda dose e fez com que sua mãe, Letícia Justino, se enchesse de orgulho. A mãe contou que esclareceu as dúvidas da filha, a respeito da vacinação e se emocionou ao lembrar quando a filha perguntou se a injeção doeria: "Dói menos que perder alguém", disse à filha.

Ao longo de dois anos de pandemia Letícia perdeu alguns amigos que não tiveram a oportunidade da vacina, por isso, celebra o fato de poder vacinar a filha de sete anos. "Eu tenho duas filhas. A gente tem que acreditar na ciência. Se a vacina foi aprovada, a gente acredita. A gente toma a vacina e passa para os nossos filhos a lição. Foram tantas vidas.

Graças a Deus não perdemos familiares, mas perdemos conhecidos. Eu trazendo ela, me perguntou: 'Mãe vai doer?'. Eu respondi: 'Não, minha filha. Não chega nem perto da dor de perder alguém'. Ela vai para a escola, vê os coleguinhas. Estamos dando um passo novo. Com a vacina é assim você tem que acreditar", concluiu.

Os irmãos Mikael, 5 anos, e Lucas, 7 anos receberam certificado de coragem após a segunda dose. (Márcio Nagano / O Liberal)

A técnica de enfermagem Ingrid Branco, 29 anos, revelou que os filhos Mikael Fernandes, 7 anos, e Lucas Fernandes, 11 anos, quase não dormiram esta noite, pois aguardavam ansiosamente pela segunda dose. Não tiveram medo, eles queriam que o dia chegasse, contou a mãe. "Eu sou técnica de enfermagem, então, eles sabem. Eles viam muita televisão. Eles mesmo disseram que queriam, pra ficar protegido. Eles pensam muito nos avós", ressaltou.

"Antes eu estava bem, fiquei melhor com a vacinação. A importância da vacina é pra gente não morrer", completou Lucas.