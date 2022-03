Vacina contra covid-19: quarta dose para idosos tem movimento intenso em postos

A vacinação com a quarta dose contra a covid-19, em Belém, começou na quinta-feira (17) para idosos a partir de 80 anos de idade. São 79 pontos de vacinação que funcionam de segunda à sexta-feira, além de shoppings e hospitais particulares que seguem aplicando imunizantes aos fins de semana.

Na Escola de Enfermagem da Universidade do Estado do Pará (Uepa), na avenida José Bonifácio, a vacinação era tanto para idosos quanto para crianças de 5 a 11 anos que precisavam tomar a segunda dose da vacina pediátrica. No local, a equipe buscava facilitar o acesso para aqueles que tinham alguma dificuldade de locomoção.

Foi o caso de Ariceia Nascimento, de 93 anos de idade, que veio de carro, junto com a filha, Sônia Costa, e pôde ser vacinada dentro do veículo, sem precisar se deslocar até a sala de vacinação. Sônia conta que sempre leva a mãe para tomar suas vacinas em tempo, principalmente depois que ela teve covid-19:

“Eu trago para que ela tenha proteção, porque ela chegou a pegar covid, ficou 25 dias doente. Mas, graças a Deus, ela estava vacinada com a primeira dose e aí não foi tão forte e ficou bem depois”, relata.

Quem também compareceu ao ponto de vacinação foi Luiz Tavares, sargento da reserva. Com 80 anos, ele não perdeu tempo para se vacinar, no primeiro dia, com a quarta dose disponível para sua idade. “É importante, pelo menos eu não tive problema nenhum, nem antes, nem depois de tomar. Quantas doses tiverem eu vou tomar”, ele garante.

CONFIRA OS LOCAIS DE VACINAÇÃO

A semana também foi dedicada à segunda dose de crianças de 5 a 11 anos

Crianças que tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19 há 56 dias (Pfizer) ou há 28 dias (Coronavac) também puderam comparecer aos pontos de aplicação do imunizante para dar continuidade ao esquema vacinal.

A manicure Rayanne Sousa, mãe do Ronaldo de seis anos, aproveitou para levar o filho até o ponto de vacinação mais próximo. Ela conta que, assim como outros pais, se sentia insegura, logo quando as vacinas pediátricas foram lançadas. Mas depois, reavaliou o benefício: “Eu acho a vacina importante para prevenir que ele e todos que estiverem ao redor dele fiquem doentes. No começo, eu tinha medo, porque as pessoas diziam que ele poderia passar mal e eu não teria como fazer nada. Mas depois eu vi que era o melhor pra ele”, reflete.

Rayanne relata, ainda, que Ronaldo não teve nenhuma reação adversa ao imunizante, por isso, ela encoraja que outros pais levem os filhos para vacinar: “É importante! Hoje eu me sinto confiante porque ele está imunizado, assim como eu e toda a família”.

A coordenadora do curso de Enfermagem da Uepa, que administrava o ponto de vacinação na manhã desta quinta-feira (17), Margarete Bittencourt, conta que, no local, a procura de idosos pelos imunizantes tem sido grande, enquanto o público infantil tem tido uma procura menos intensa:

“Os idosos chegam cedo, interessados pelas doses e saindo muito satisfeitos de estarem sendo vacinados, porque eles dizem que são sobreviventes desse vírus e saem daqui muitos felizes. Já as crianças, a busca foi maior na primeira dose, pelo menos aqui. Elas têm procurado também, mas não com a mesma intensidade”, avalia.

A profissional comenta, ainda, a importância da vacinação em um cenário de suspeita de uma nova variante do coronavírus, o ‘Deltacron’: “Nós, como equipe, estamos preocupados sim, ainda mais que algumas cidades já tiraram as máscaras. A gente fica feliz, lógico, porque isso sinaliza que a pandemia está chegando ao fim, mas aí a gente tem uma nova variante que está chegando e a gente fica preocupado”, comentou.

Vacinação de outros públicos continua disponível, em Belém

Além de idosos, a tempo para quarta dose, e crianças, para a segunda dose, a vacinação continua disponível para os seguintes grupos:

- Quem precisa tomar a primeira dose;

- Quem está a tempo da segunda dose;

- Pessoas acima de 18 anos que tomaram a segunda dose em novembro de 2021;

- Pessoas imunocomprometidas, a partir de 18 anos, há quatro meses da terceira dose.

Para se vacinar é necessário apresentar o RG, CPF e comprovante de residência. Em caso de segunda ou terceira dose, deve ser apresentado também o proteçãode Belém. Pessoas que se enquadram nos critérios de alto grau de imunossupressão devem apresentar, também, uma cópia do laudo, atestado ou receita médica que comprove seu quadro de saúde, pois serão retidos no ponto de vacinação.