Vacina contra a gripe é liberada em Belém para todas as idades

A Campanha de vacinação contra a gripe (H1N1) em Belém foi ampliada nesta quarta-feira (7) para toda a população acima de seis meses de idade. A decisão de liberar a vacina para o grupo não prioritário veio após orientação do Ministério da Saúde (MS) de que todas as doses disponíveis sejam aplicadas. As informações são da Agência Belém.

De acordo com a Prefeitura de Belém, a população pode buscar a imunização contra influenza (H1N1) de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 9h às 17h, em todas as salas de imunização da rede municipal da capital.

Segundo o Município, até o momento, 200.393 pessoas que integram grupos prioritários foram imunizadas em Belém, o que corresponde a 38% do público estimado nesta terceira fase da campanha. A média nacional de vacinados até aqui é de 34%.

Chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Sesma, Anderson Herculano informou que a vacina contra a gripe não tem nenhuma relação com a Covid-19, "mas ambas patologias apresentam sintomas semelhantes e as complicações causadas em decorrência das doenças inspiram praticamente os mesmos cuidados, daí a importância de procurar o posto de saúde para se vacinar".

O objetivo da vacina contra gripe é reduzir complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da gripe.

Vale reforçar que as pessoas devem obedecer um intervalo de 14 dias entre os imunizantes da gripe e Covid-19. E em caso de covid ou por outra síndrome gripal, a pessoa precisa aguardar um intervalo de 30 dias para se vacinar.