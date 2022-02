Usuários de ônibus Guamá Montepio dizem que a linha foi extinta; Semob apura informações

As opções de ônibus para os moradores do bairro do Guamá, que moram no conjunto residencial Montepio e arredores, são três: Guamá Montepio (312), Guamá Presidente Vargas (310) e o Guamá Pátio Belém (317), chamado de Guamazinho. Na manhã desta quinta-feira (10) usuários ouviram de alguns motoristas de ônibus da empresa Rio Guamá que a linha 312 foi extinta. Os moradores reclamam que a demora na parada, que variava entre 50 minutos e uma hora, será ainda maior. O assunto já circula nas redes sociais, no entanto, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que não foi comunicada sobre o fato e que vai verificar a veracidade sobre a desativação da linha.

Elizete Feitosa há 30 anos utiliza a linha de ônibus e conta que reside no bairro e utiliza o Guamá Montepio para se deslocar para o trabalho, centro comercial e, mais recentemente por questões de saúde, para a fisioterapia. No entanto, sente-se desamparada, pois são as únicas linhas que abrangem a sua área são poucas e demoram para passar.

"Os próprios motoristas das outras duas linhas estão falando. A gente já passava uma hora na parada para esperar este ônibus, agora, vai complicar. Eu faço fisioterapia todos os dias e descia em uma parada bem em frente. Agora, vou ter que pegar o Guamá Presidente Vargas e quando descer, atravessar a praça da República e andar dois quarteirões. O que não é bom, pois eu sinto dor nos pés e no quadril, por isso faço fisioterapia", lamentou a usuária.