'Uso de máscaras pode ser abolido em novembro', diz Ministério da Saúde

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estima que, se os números da covid-19 no país continuarem caindo, o Ministério da Saúde poderá orientar a abolição do uso de máscaras ao ar livre a partir de novembro deste ano. Em Belém, o infectologista Lourival Marsola disse que os especialistas, e ele está incluído nesse grupo, veem com muita preocupação essa discussão sobre a retirada das máscaras.

"Na verdade, eu não entendo e não vejo isso como uma prioridade. A prioridade, agora, tanto do Ministério da Saúde como de qualquer outro indivíduo neste país, deve ser de correr atrás para vacinar a população o mais rápido possível e atingir essa meta de 70% da população totalmente vacinada, para que possamos, de fato, dizer que a população está protegida contra variante delta", afirmou. "Enquanto não atingirmos essa meta, e não tivermos o controle da pandemia, não podemos afrouxar as medidas preventivas. A vacinação e as outras medidas preventivas, entre as quais o uso de máscaras, se completam. E é importante que a população entenda isso", acrescentou.

Trabalhando em um consultório odontológico, Maria Cardoso, 32 anos, disse que esse não é o momento para abolir o uso das máscaras, até porque a pandemia não acabou. “Ainda não me sinto segura porque ainda não sabemos como a pandemia vai se comportar”, disse.

“Acho importante continuar mantendo os cuidados para a segurança da nossa saúde”, afirmou. A estudante Carla Souza, 20 anos, também afirmou não se sentir segura para deixar de usar máscara. Ela acredita ser importante continuar mantendo todos os cuidados sanitários. Carla afirmou ainda que sempre usa máscara para se proteger do vírus. Sobre esse assunto, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que aguardará o posicionamento do Ministério da Saúde sobre a abolição do uso de máscara para então comentar o tema.