Uso de fogos de artifício requer cuidados específicos, orienta Corpo de Bombeiros

Comemorar datas festivas e outros momentos emocionantes, com as festas de fim de ano, usando fogos de artifício, requer cuidados especiais como forma de se prevenir contra acidentes. O alerta é do Corpo de Bombeiros Militar do Pará nesta quarta-feira (22). De início, quem for usar esse produto no réveillon, em especial, deve adquiri-lo de empresas licenciadas e fiscalizadas pelo Exército Brasileiro e inspecionadas pelos Bombeiros.

O capitão do Corpo de Bombeiros, Israel Souza, dá dicas para manuseio correto dos fogos de artifício. "É importante fazer a inspeção do produto, verificar o acendedor, se a pólvora está mantida na integridade, se o produto não está amassado ou úmido, pois a umidade pode comprometer a pólvora, e se o fundo do material não está apresentando qualquer comprometimento", destaca.

"Vale ressaltar também que nunca devemos reaproveitar o material; se de repente ele foi aceso e não houve a explosão esperada, não se deve reaproveitar. Não utilizar fogos de artifício em locais fechados, somente em local aberto com razoável distância de segurança e observar se não está ventando muito, pois o vento pode dar uma inclinação ou projeção diferente da esperada", explica.

Fogos

Os fogos de artifício são divididos em quatro classes. São elas: Classe A - possui menor potencial ofensivo. A exemplo: os estalinhos que são destinados a jovens e adolescentes na faixa de 16 anos. Classe B - tem um poder pirofórico médio, também na faixa de 16 e 17 anos, que são as bombinhas. Classe C - tem um poder de detonação maior, identificados como fogos de artifício, os quais só podem ser manuseados por adultos acima de 18 anos. Classe D - manipulado somente por profissionais blaster, utilizados em shows pirotécnicos.

Quem for usar esse produto no réveillon, em especial, deve adquiri-lo de empresas licenciadas e fiscalizadas (Maycon Nunes / Arquivo Ag. Pará)

O que fazer em caso de acidente?

O Corpo de Bombeiros do Pará atua no serviço preventivo a acidentes, por meio de inspeções periódicas nos estabelecimentos comerciais que vendem produtos de bombinhas e fogos de artifício. A corporação realiza ações de orientação e recomendações de emergência que a loja deve cumprir.

Em casos de ocorrência de acidente com fogos de artifício, o Corpo de Bombeiros do Pará dispõe de uma equipe exclusiva de serviço de pré-atendimento hospitalar. Esta equipe atua após detectado o chamado de ocorrência pelo Centro Integrado de Operações (CIOP) ao Corpo de Bombeiros. Nesse tipo de ação, é utilizada estrutura e logística adequadas para o atendimento.