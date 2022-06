Em cinco meses, Belém registra 66 multas pelo uso de celular no trânsito

De janeiro a maio de 2022, foram processadas 66 multas relacionadas ao uso de celular no momento da condução nas vias de Belém. Já em 2021, os números totalizam 315 infrações na capital. O balanço foi divulgado na sexta-feira (24), pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Elias Jardim, supervisor de Operações de Trânsito da Semob, esclarece que os riscos de utilizar aparelhos eletrônicos durante a condução de veículos está ligado diretamente à desatenção, e, consequentemente, no que essa dispersão pode causar. Para ele, nesses casos nem sempre há como saber se, de fato, o uso do celular causou a fatalidade.

“O sinistro pode causar acidente em relação a outras pessoas e a ele próprio. Muitas situações acontecem pelo fato das pessoas estarem usando o celular. É muito difícil porque não tem como mensurar [sobre a frequência de acidentes motivados pelo uso de celular]. Quando se chega a um acidente desses, você está preocupado se tiver vítimas”, explicou Elias Jardim.

Quanto às penalidades aplicadas aos condutores, o artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no inciso 5º, esclarece que utilizar o celular enquanto dirige caracteriza-se como infração gravíssima, resultando em multa no valor de R$ 293,47, conforme explicou Elias Jardim. Já dirigir o veículo utilizando de fone nos ouvidos conectados a aparelhos celulares também é proibido, de acordo com a determinação pelo inciso 6º no mesmo artigo.

Acidente na cidade

Na última terça-feira (21), um caso que supostamente envolveu uso de celular no trânsito resultou em morte em Belém. Um ciclista de 20 anos morreu após ser atropelado por um caminhão no bairro da Cremação. Socorristas foram acionados, mas a vítima não resistiu e morreu ainda no local do acidente. Testemunhas apontam que o motorista do caminhão estaria ao celular.

Para prevenir acidentes, o supervisor de Operações de Trânsito disse que a Semob realiza ações de educação de trânsito durante todo o ano, principalmente no mês de maio com a campanha “Maio Amarelo”, que visa chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. Em setembro, também é realizada a “Semana Nacional de Educação de Trânsito”.

“A gente aborda vários temas, principalmente esses que são muito caros. A segurança, não só do condutor, mas também do pedestre, do ciclista. Temos uma equipe de educação que vai às escolas, nas ONGs, às vezes, em certos pontos onde tem maior incidência desse tipo de acidente”, concluiu Elias Jardim.

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)