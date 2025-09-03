Usinas da Paz ampliam rede de cuidados com atendimentos de Terapia Educacional

As Usinas da Paz dos bairros do Benguí e Jurunas/Condor, em Belém, ampliaram a rede de cuidados às comunidades com a oferta de atendimentos de Terapia Ocupacional. O serviço, que visa promover saúde e qualidade de vida, também busca apoiar usuários na conquista de autonomia nas atividades do cotidiano, novas fontes de renda, desempenho escolar e profissional, além da participação social.

Os atendimentos realizados nas Usinas da Paz são frutos de convênio firmado entre a Universidade do Estado do Pará (Uepa) e a Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac). Segundo Sabrina Queiroz, coordenadora do Curso de Terapia Ocupacional da Uepa, que completou 40 anos em 2025 e foi o primeiro nesta graduação a ser criado no Norte do país, a parceria representa uma oportunidade estratégica e transformadora para ambas as instituições, atendendo a necessidade de proporcionar uma formação com relevância social, educacional e comunitária aos alunos do curso.

Promoção de saúde mental e cidadania - O serviço fortalece as ações intersetoriais em territórios de alta vulnerabilidade social e amplia o alcance das ações de Terapia Ocupacional junto a populações que apresentam demandas relacionadas à saúde mental, deficiência, envelhecimento, desenvolvimento infantil, inclusão produtiva, entre outras.

Na Usina da Paz Pe. Bruno Sechi, no bairro do Benguí, o serviço já garantiu mais de 580 atendimentos desde outubro de 2024, quando teve início. No complexo, o projeto conta com a atuação de dois grupos: Geração de Renda, que busca capacitar as pessoas por meio de técnicas que possam ser aplicadas para a produção e venda de produtos, e o grupo Jovens Titãs, que atua na prevenção e cuidado em saúde mental para adultos e idosos.

Já na Usina da Paz Jurunas/Condor, o projeto já garantiu mais de 670 atendimentos. No local, as equipes atuam em turmas de Terapia Ocupacional no Contexto Comunitário, que atende idoso, adolescente e adolescente com deficiência, além da prática em Terapia Ocupacional na infância e adolescências, que atende crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Há dois anos, o técnico em eletrônica Maurício Martins sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), que lhe causou comprometimento no movimento das mãos. Por meio dos atendimentos disponibilizados no complexo estadual de cidadania do bairro do Benguí, ele encontrou uma nova forma de desenvolvimento.

“O serviço está melhorando a minha vida de uma forma legal. Aqui aprendemos muitas coisas. O curso está sendo muito proveitoso, pois mexe com o corpo e a mente. Este é o primeiro serviço que faço aqui na Usina e estou sendo muito bem atendido”, contou Maurício.

A professora Luana Gomes, responsável pelos atendimentos, conta que, desde o início dos atendimentos na Usina, já é possível observar evoluções nos participantes.

“O nosso objetivo é promover saúde mental para essas pessoas. Nós observamos uma melhora na participação social, autonomia e um engajamento melhor na comunidade, além do sentimento de pertencimento. As pessoas atendidas têm tido menos ocorrência de relatos de isolamento, sinais de depressão e ansiedade. A inserção nas atividades melhorou esses aspectos psicoemocionais”, explicou.

Desenvolvimento acadêmico - Toda a prática realizada é desenvolvida sob supervisão docente e em articulação com os serviços locais de cada UsiPaz, permitindo aos estudantes o desenvolvimento de competências clínicas, comunitárias e éticas fundamentais à formação profissional.

A estudante Biara Santana, estudante do sexto semestre de Terapia Ocupacional, falou sobre a importância da atividade para os estudantes. “A parte mais importante é que aqui podemos, semanalmente, falar sobre saúde mental, tema que ainda é tabu para muitas pessoas. Este é o nosso principal foco. Aqui nós buscamos realizar atividades que possam gerar qualidade de vida e até renda para essas pessoas”, explicou.

Serviço - Os atendimentos de Terapia Ocupacional acontecem semanalmente. Na Usina da Paz do bairro do Benguí, as atividades acontecem às terças e quintas, das 8h às 11h. Já na unidade Jurunas/Condor, os atendimentos de Estágio em Terapia Ocupacional no Contexto Comunitário ocorrem de segunda à quinta-feira, das 14h às 17h, e a Prática em Terapia Ocupacional II (infância e adolescência), é realizada nos dias de segunda e quarta-feira, das 8h às 11h. Para participar, basta comparecer às Usinas nos dias de cada atividade e fazer a inscrição de forma gratuita.