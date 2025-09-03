Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Usinas da Paz ampliam rede de cuidados com atendimentos de Terapia Educacional

Ação conjunta entre Governo e universidade promove cidadania, saúde mental e formação profissional

Agência Pará

As Usinas da Paz dos bairros do Benguí e Jurunas/Condor, em Belém, ampliaram a rede de cuidados às comunidades com a oferta de atendimentos de Terapia Ocupacional. O serviço, que visa promover saúde e qualidade de vida, também busca apoiar usuários na conquista de autonomia nas atividades do cotidiano, novas fontes de renda, desempenho escolar e profissional, além da participação social.

Os atendimentos realizados nas Usinas da Paz são frutos de convênio firmado entre a Universidade do Estado do Pará (Uepa) e a Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac). Segundo Sabrina Queiroz, coordenadora do Curso de Terapia Ocupacional da Uepa, que completou 40 anos em 2025 e foi o primeiro nesta graduação a ser criado no Norte do país, a parceria representa uma oportunidade estratégica e transformadora para ambas as instituições, atendendo a necessidade de proporcionar uma formação com relevância social, educacional e comunitária aos alunos do curso. 

Promoção de saúde mental e cidadania - O serviço fortalece as ações intersetoriais em territórios de alta vulnerabilidade social e amplia o alcance das ações de Terapia Ocupacional junto a populações que apresentam demandas relacionadas à saúde mental, deficiência, envelhecimento, desenvolvimento infantil, inclusão produtiva, entre outras.

Na Usina da Paz Pe. Bruno Sechi, no bairro do Benguí, o serviço já garantiu mais de 580 atendimentos desde outubro de 2024, quando teve início. No complexo, o projeto conta com a atuação de dois grupos: Geração de Renda, que busca capacitar as pessoas por meio de técnicas que possam ser aplicadas para a produção e venda de produtos, e o grupo Jovens Titãs, que atua na prevenção e cuidado em saúde mental para adultos e idosos.

Já na Usina da Paz Jurunas/Condor, o projeto já garantiu mais de 670 atendimentos. No local, as equipes atuam em turmas de Terapia Ocupacional no Contexto Comunitário, que atende idoso, adolescente e adolescente com deficiência, além da prática em Terapia Ocupacional na infância e adolescências, que atende crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Há dois anos, o técnico em eletrônica Maurício Martins sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), que lhe causou comprometimento no movimento das mãos. Por meio dos atendimentos disponibilizados no complexo estadual de cidadania do bairro do Benguí, ele encontrou uma nova forma de desenvolvimento. 

“O serviço está melhorando a minha vida de uma forma legal. Aqui aprendemos muitas coisas. O curso está sendo muito proveitoso, pois mexe com o corpo e a mente. Este é o primeiro serviço que faço aqui na Usina e estou sendo muito bem atendido”, contou Maurício. 

A professora Luana Gomes, responsável pelos atendimentos, conta que, desde o início dos atendimentos na Usina, já é possível observar evoluções nos participantes. 

“O nosso objetivo é promover saúde mental para essas pessoas. Nós observamos uma melhora na participação social, autonomia e um engajamento melhor na comunidade, além do sentimento de pertencimento. As pessoas atendidas têm tido menos ocorrência de relatos de isolamento, sinais de depressão e ansiedade. A inserção nas atividades melhorou esses aspectos psicoemocionais”, explicou. 

Desenvolvimento acadêmico - Toda a prática realizada é desenvolvida sob supervisão docente e em articulação com os serviços locais de cada UsiPaz, permitindo aos estudantes o desenvolvimento de competências clínicas, comunitárias e éticas fundamentais à formação profissional. 

A estudante Biara Santana, estudante do sexto semestre de Terapia Ocupacional, falou sobre a importância da atividade para os estudantes. “A parte mais importante é que aqui podemos, semanalmente, falar sobre saúde mental, tema que ainda é tabu para muitas pessoas. Este é o nosso principal foco. Aqui nós buscamos realizar atividades que possam gerar qualidade de vida e até renda para essas pessoas”, explicou. 

Serviço - Os atendimentos de Terapia Ocupacional acontecem semanalmente. Na Usina da Paz do bairro do Benguí, as atividades acontecem às terças e quintas, das 8h às 11h. Já na unidade Jurunas/Condor, os atendimentos de Estágio em Terapia Ocupacional no Contexto Comunitário ocorrem de segunda à quinta-feira, das 14h às 17h, e a Prática em Terapia Ocupacional II (infância e adolescência), é realizada nos dias de segunda e quarta-feira, das 8h às 11h. Para participar, basta comparecer às Usinas nos dias de cada atividade e fazer a inscrição de forma gratuita.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Theatro da Paz em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Theatro da Paz, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

02.09.25 14h47

ARTE E CULTURA

MAUB lança edital para intervenção inédita com 19 murais no Museu Goeldi, em Belém

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro virtualmente

01.09.25 9h00

Vai de ônibus!

Saiba o que fazer e como chegar de ônibus ao Mercado de São Brás, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Mercado de São Brás, onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

28.08.25 17h29

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Pronto Socorro Mário Pinotti (PSM da 14) em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Pronto Socorro da 14, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo hospital

27.08.25 15h50

MAIS LIDAS EM BELÉM

TRANSPORTE PÚBLICO

BRT da avenida Júlio César deve facilitar acesso ao aeroporto de Belém e melhorar mobilidade urbana

Obras do novo BRT, visitadas pelo ministro Jader Filho, devem ampliar a mobilidade no trajeto de entrada e saída da capital pelo aeroporto

01.09.25 15h09

infraestrutura

Com 90% da execução concluída, Governo prepara entrega das obras nos canais Bengui e Marambaia

Serviços prometem transformar a qualidade de vida de mais de 200 mil moradores de Belém

31.08.25 8h00

anúncio inusitado

Homem segura cartaz ‘Procuro namorada’ e chama atenção em Marituba; veja

A atitude chamou a atenção de motoristas e pedestres que trafegavam pelo local

31.08.25 20h12

FUMAÇA

Belém registra vários pontos com fumaça na manhã desta segunda-feira

A fumaça é verificada nos bairros de Batista Campos e parte dos bairros do Guamá e Terra Firme

01.09.25 8h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda