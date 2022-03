Usina da Paz é inaugurada no bairro Nova União, em Marituba

A Usina da Paz (Usipaz) Nova União, em Marituba, foi inaugurada na manhã deste sábado, 19. A partir de segunda-feira (21), moradores de Nova União poderão usufruir dos mais de 80 serviços, distribuídos entre saúde, esporte, lazer e educação, que estarão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8 às 22h; aos sábados, de 8 às 14h; e aos domingos, de 8h às 18h.

O espaço conta com uma quadra poliesportiva coberta; um complexo de dojô, piscina, quadra de areia, salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; ambientes para capacitação técnica e profissionalizante; espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade. Também haverá espaços para cursos livres e de dança, teatro, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca, além de prestação de serviços como consultoria jurídica; emissão de documentos e ações de segurança.

Moradores destacam a qualificação profissional como principal expectativa sobre a Usina

Edilene Maciel, moradora do bairro há mais de 40 anos, esteve no local com o filho, Elias, e as netas, Júlia e Geovana, para conhecer o que a Usina tem a oferecer para ela e para as crianças. Entre as principais expectativas de Edilene sobre a Usina estão as oportunidades voltadas para formação e esporte: “Eu pretendo colocar meu filho, de sete anos, para fazer algum esporte, e minha filha, que pretende fazer, se tiver, curso de artesanato para aprender e ter uma renda”.

Quem também espera que o espaço facilite o acesso a qualificações profissionais é Francileuda Sena, 50, que já mora em Marituba há 25 anos. “Eu espero pelos cursos. É uma boa oportunidade tanto para jovens como para os mais velhos”. Seu filho, Abraão, de 13 anos de idade, conta que quer aproveitar a Usina tanto para os estudos quanto para o lazer: “De curso eu queria fazer informática. Esse curso, por aqui, não tem. E queria fazer futebol também, por lazer”.

A agente de portaria, Natália Soares, 25, também destaca os servidos de educação entre suas expectativas sobre a Usina: “Tem muitos serviços, mas eu acho que educação ajuda muito mais. É muito difícil ter cursos profissionalizantes por aqui. A gente tinha que sair do município para estudar. Os poucos cursos que têm aqui são muitos concorridos, não dava para todo mundo”.

Usuária de cadeira de rodas, Natália comenta ainda que, pelo que pôde observar do espaço, ela não terá problemas para se locomover: “A acessibilidade tá ótima! Inclusive, quando eu vou em algum outro órgão público eu sempre procuro por banheiros e é difícil ter adaptados. Aqui tem, e todos os lugares tem rampa”.

Inauguração contou com a presença de pré-candidata à presidência da república

O Governador do Estado, Helder Barbalho, chegou à Usina da Paz Nova União, acompanhado da primeira-dama, Daniela Barbalho, e da pré-candidata à presidência da república, a senadora Simone Tebet.

Para a senadora, projetos como os da Usina da Paz representam o papel do estado para com a sociedade: “o Estado só serve se for para servir as pessoas. Essa é a principal missão”. Simone também destacou seu olhar sobre o Pará e o norte do país: “A região Norte é o futuro do Brasil e do mundo. Precisamos olhar para a Amazônia e pensar que é possível unir desenvolvimento com sustentabilidade, para garantir a floresta em pé sem se esquecer dos homens e mulheres amazônidas. Só falta fomento e um bom plano de desenvolvimento nacional”.

O titular da Secretaria de Estado de Articulação e Cidadania (Seac), Ricardo Balestreri, também esteve presente na inauguração e comentou sobre as parcerias e ofertas de serviços à comunidade: “São 22 secretarias e órgãos de governo que estarão disponibilizando serviços. Aqui nós temos cozinha industrial para cursos de gastronomia, escola de corte e costura, espaços para esporte, como quadra esportiva, de areia, atividades de canoagem, espaços para atividades culturais entre outro”.

Ricardo garantiu que todas as atividades já estarão disponíveis para o público a partir de segunda-feira (21), com inscrições que estarão abertas de modo regular, enquanto houver vagas para as atividades. “Não tem um só dia de inscrição. A ideia é que a gente não tenha formação de filas”, explica. Ele informa ainda que, para acessar qualquer serviço, basta comparecer à Usina com os documentos básicos: RG, CPF e comprovante de residência.

Serviço:

Usina da Paz Nova União / Marituba

Serviços disponíveis a partir de segunda-feira, 21

Horários: de segunda a sexta-feira, das 8 às 22h; aos sábados, de 8 às 14h; e aos domingos, de 8h às 18h

Endereço: Rua Bom Sossego, S/N, no bairro Nova União