Usina da Paz Bengui realiza matrículas para atividades; confira calendário

A Usina da Paz Bengui, realizou nesta quinta-feira (5) - um dia após sua inauguração - os primeiros atendimentos à comunidade. Cerca de mil moradores utilizaram atendimento médico, emissão de RG e realizaram matrículas nas modalidades esportivas e em cursos de gastronomia. Nesta-feira (6), as matrículas seguem para as artes marciais.

Solange da Silva, mora no Bengui há 20 anos e disse que o sentimento é de uma nova perspectiva de vida, pois já considera um espaço importante para que os jovens pratiquem atividades físicas e possam se desenvolver. Na oportunidade, a dona de casa saiu do espaço com a filha e o sobrinho matriculados nas aulas de voleibol. "Com a Usina da Paz eles têm essa oportunidade que o Governo está dando, é muito bom termos aqui no bairro um espaço desse para beneficiar a população carente, a gente estava precisando", disse.

"Para mim, os planos são de aprender, já me matriculei no curso de culinária e pretendo aprender sobre a comida paraense e a mineira. Muito provavelmente se não fosse pela Usina nós não faríamos nenhuma dessas aulas, pela distância e pelo financeiro mesmo, às vezes a gente não tem o dinheiro da locomoção, então tendo esse complexo aqui no bairro a gente pode vir caminhando”, complementou.

Usina da Paz Bengui inscreve população nos cursos e atividades Primeiro dia de funcionamento da UsiPaz Bengui mil pessoas foram atendidas. Foto: Bruno Cecim / Agência Pará Primeiro dia de funcionamento da UsiPaz Bengui mil pessoas foram atendidas. Foto: Bruno Cecim / Agência Pará Primeiro dia de funcionamento da UsiPaz Bengui mil pessoas foram atendidas. Foto: Bruno Cecim / Agência Pará Primeiro dia de funcionamento da UsiPaz Bengui mil pessoas foram atendidas. Foto: Bruno Cecim / Agência Pará Primeiro dia de funcionamento da UsiPaz Bengui mil pessoas foram atendidas. Foto: Bruno Cecim / Agência Pará Primeiro dia de funcionamento da UsiPaz Bengui mil pessoas foram atendidas. Foto: Bruno Cecim / Agência Pará

A Família Reis também saiu satisfeita do complexo e agora eles têm mais uma coisa em comum, os quatro são alunos da UsiPaz. Deyziane Reis, 15 anos, conta que o pai e a mãe conseguiram matrícula no curso de gastronomia e ela e o irmão nas aulas de futsal. “Meu objetivo é fazer um esporte, sair da rotina, conhecer novas pessoas, adquirir conhecimento, experiência e aproveitar bastante o que tem por aqui. Tô me sentindo muito feliz e orgulhosa por ter um espaço desse no nosso bairro”, comemorou.

Juliana Chaves, gerente-geral da Usina da Paz Bengui, explica que o primeiro dia recebeu muita procura da população. “Nós iniciamos as inscrições para o curso de gastronomia, futsal, basquete e vôlei. Muita gente procurou também os serviços médicos e de emissão de documentos, além das bibliotecas”, finalizou.

O cronograma de matrícula segue nesta sexta-feira (6) com artes marciais como judô, Karatê e Boxe, na segunda (09) com os esportes de natação e hidroginástica, na terça (10) com as modalidades de dança como ballet e quarta (11) com o futebol de campo.

A nova Usina da Paz oferta mais de 80 serviços gratuitos à população. As inscrições para cursos e atividades esportivas serão feitas gradualmente e divulgadas nas redes sociais da Usina da Paz.



Saiba como se inscrever:

- Morador precisa ir presencialmente à recepção da UsiPaz

- Original e cópia dos documentos como RG, CPF e comprovante de residência.

- O complexo funciona de segunda a sexta, das 08h às 22h, e aos sábados, das 08 às 14h.

(Com informações da Agência Pará)