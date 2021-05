Uriboca sobe e alaga BR-316 nesta manhã de segunda-feira (17)

Nesta chuvosa segunda-feira (17), o rio Uribóca, em Marituba, voltou a transbordar. A água que ocupou o leito da pista da rodovia BR-316 deixou o trânsito muito mais lento do que o "normal" para a população da Grande Belém. A rodovia passa por obras de requalificação pelo Governo do Estado, que garante que vai corrigir o problema ao passo que as obras avançarem. Já a Prefeitura de Marituba diz estar tentando amenizar os problemas com a limpeza de canais.

Logo cedo, o trânsito entre Marituba e Ananindeua chegou a travar, nas proximidades do quilômetro 9. O fluxo de veículos só normalizou depois das 10h, conforme o nível da água foi baixando. Mas já era tarde para quem passou horas em deslocamento. Henrique Souza mora no bairro Águas Brancas, em Ananindeua, e trabalha numa oficina e loja de autopeças em Marituba, na própria BR-316. Foi um dia difícil.

Em nota, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) informou que "...ainda não houve nenhuma intervenção de obra no trecho que possa ter contribuído com o alagamento. O NGTM informa que ao longo da execução das etapas da obra de requalificação na BR-316, o problema será solucionado com a implantação de nova rede de drenagem".

Já a Prefeitura de Marituba informou que "...desde o início da atual gestão, está sendo estabelecido um diálogo constante com os envolvidos na questão do saneamento na BR-316. Dentro deste diálogo, o município tem participado de diversas reuniões com o NGTM, onde um dos assuntos tratados é justamente o serviço de aumento da seção de escoamento da BR-316, que irá solucionar o problema de alagamentos na rodovia, principalmente à altura do KM 9, provocado pelo rio Uribóca".

"A Prefeitura de Marituba reitera que é parceira do Governo do Estado e trabalha para que o serviço de drenagem possa ocorrer o mais rapidamente possível, dentro das obras de requalificação da BR-316, conduzidas pelo Governo do Estado. A Prefeitura também informa que estão sendo realizadas a limpeza e a desobstrução de todos os canais do município

por conta do aumento da incidência de chuvas", conclui a nota.