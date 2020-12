UPA de Icoaraci e Centro de Zoonoses suspendem atendimento na quarta-feira (9)

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que na próxima quarta-feira (9) suspenderá os atendimentos e serviços na Unidade de Pronto Atendimento de Icoaraci e no Centro de Controle de Zoonoses, localizados na Avenida Augusto Montenegro, para que seja ligada a nova subestação de energia pela concessionária de energia Equatorial e pelo Núcleo de Engenharia da Sesma. A suspensão será das 7h30 às 13h.

Neste período, os usuários que necessitarem do atendimento de urgência e emergência da UPA devem buscar os outros serviços disponíveis na rede municipal de saúde:

- Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti (HPSM do Umarizal)

- Hospital e Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei (HPSM do Guamá)

- Hospital Municipal de Mosqueiro

- UPAs: Marambaia, Terra Firme, Jurunas e Sacramenta

- Unidades Municipais de Saúde com Urgência e Emergência: Cotijuba, Icoaraci, Outeiro, Benguí, Carananduba, Tapanã e Jurunas.

Já quem precisar acessar os serviços do Centro de Controle de Zoonoses, pode fazê-lo normalmente após às 13h.