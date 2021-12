Unidades de saúde de Belém seguem lotadas por conta do surto de gripe H3N2

O surto de gripe em Belém continua lotando as unidades de saúde municipais. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou, nesta quarta-feira (29), que os atendimentos de pessoas com sintomas gripais seguem em cerca de 80% a mais que o normal. Em 2021, foram aplicadas 478.476 doses de vacina contra a influenza na cidade, alcançando 99,1% da meta estadual e 92,8% da meta estabelecida pelo governo federal. De acordo com a secretaria, os casos de H3N2 podem se confundir com os de covid-19, que seguem estáveis na capital.

Por volta das 9h, a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Marambaia já estava lotada. A sala de espera estava com todas as cadeiras ocupadas e já havia alguns pacientes aguardando atendimento em pé. A pequena Elen Souza, de oito anos, chegou na unidade apresentando sintomas de gripe. "Ela está com muita dor de cabeça, tosse seca, febre alta e dor nas costelas. Eu já tinha ido na farmácia, mas como a febre não passou, preferi trazer ela logo aqui", disse a mãe, Jael Souza.

Ela contou que todos os familiares que moram em sua residência estão com os mesmos sintomas, e que teme que a gripe acabe desenvolvendo uma pneumonia. "Esses dias foram difíceis, a Elen está muito mal, fico preocupada que ela piore. Lá em casa tá todo mundo assim, a família da minha irmã também, são sete pessoas e todos doentes. Agora é fazer a medicação e ficar de repouso, porque essa virose está complicada", afirma Jael.

Elen Souza, de oito anos, estava com sintomas de gripe e foi buscar atendimento na UPA da Marambaia junto com a mãe, Jael (Sidney Oliveira/ O Liberal)

Já na UPA da Sacramenta, não havia tantas pessoas aguardando atendimento, mas ainda assim muitos que chegavam estavam com sintomas gripais. "Eu estou desde segunda-feira com muita tosse, espirrando, febre alta, dor de cabeça e muito cansaço. Até pensei que estava com covid, mas fiz o teste e deu negativo, é virose mesmo. Essa gripe está dando em todo mundo, na minha família todos estão com sintomas", disse o mestre de obras Geraldo Silveira.

A Sesma orienta que os casos leves devem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h (exceto feriados). Durante os feriados e fins de semana, além das cinco Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Belém, a população pode buscar atendimento em oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que estão funcionando 24 horas e aptas para atender aos casos de síndrome gripal. Só devem procurar as UPAs os casos mais graves de gripe.

Veja onde receber atendimento em caso de síndrome gripal durante 24 horas, além das UPAs:

1 - Unidade Municipal de Saúde do Jurunas – Rua Fernando Ghilhon, S/N, entre Passagem Jacob e Trav. Monte Alegre;

2 - Unidade Municipal de Saúde do Bengui I - Rua Benfica, esquina com São Pedro, S/N;

3 - Unidade Municipal de Saúde do Tapanã – Rua São Clemente, S/N;

4 - Unidade Municipal de Saúde do Icoaraci – Rua Manoel Barata, Nº 840, entre Itaboraí e São Roque, próximo ao colégio Madre Celeste;

5 - Unidade Municipal de Saúde do Cotijuba – Rua Magalhães Barata, S/N, em frente a igreja São Francisco – Centro da Ilha;

6 - Unidade Municipal de Saúde do Outeiro - Rua Manoel Barata, S/N, ao lado da Agência Distrital de Outeiro, no começo da Escola Bosque – Bairro: São João do Outeiro;

7- Unidade Municipal de Saúde do Carananduba – Praça do Carananduba, S/N, em frente a praça do Carananduba, entre Av. Beira Mar e rua Santo Antônio – Caranamduba;

8 - Unidade Municipal de Saúde da Baia do Sol – Av. Beira Mar, S/N, próximo ao mercado da Baía do Sol – bairro Baía do Sol.