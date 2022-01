Unidades de saúde de Belém ficam lotadas em busca de teste para covid-19

A prefeitura de Belém disponibilizou nas Unidades Básicas de Saúde e nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) as testagens de Covid-19. São oito UBS para atender casos leves e cinco UPA para os casos graves. Quem procurou fazer o teste na manhã desta terça-feira (18) encontrou unidades lotadas, filas, além de reclamações sobre a demora dos testes.

Na UPA do Jurunas as filas para protocolo, triagem com equipe de enfermagem eram longas. Terezinha Ramos, 50 anos, havia acabado de sair da triagem e foi informada que os testes ainda não estavam disponíveis. Ela está há uma semana com sintomas que indicam Covid ou gripe e a pedido da sua contratante foi fazer o teste.

"Eu sou diarista e a minha patroa mandou eu fazer o teste. Estou uma semana com dor de cabeça, febre, tosse e dor no peito. Ela me passou uma medicação e vou fazer o teste. Mas lá dentro a enfermeira disse que está aguardando a chegada dos testes", explicou.

Brás trindade, 52 anos. funcionário público acompanhou a esposa na manhã da segunda (17) para fazer o teste, após o resultado positivo resolveu voltar com o filho para tirar as dúvidas da família. Ele conta que aguarda desde as 5h30, passou pela triagem e até às 10h não conseguiu fazer a testagem, aguarda a abertura da sala de coleta.

"Minha esposa testou positivo para a Covid ontem. E ontem estava lotada aqui, só que foi mais rápido. Estou desde as 5h30 da manhã aqui, já são 10h, e nada. Eu sou o primeiro da fila e o meu filho o segundo. Estamos aguardando para ver se o teste vai dar positivo ou negativo para a Covid", finalizou.

Já na Unidade básica de saúde do Barreiro I, localizada na passagem Mirandinha, 367, o movimento estava tranquilo. A testagem acontecia em uma sala logo na entrada e sem fila de espera até o 12h, que chegou após esse horário era orientado a consultar e voltar a partir das 14h para a testagem.

Marlene Almeida, 55 anos, mora no bairro da Batista Campos, mas a unidade mais próxima estava lotada, por isso procurou a UBS Barreiro I. "Era o mais livre, aqui tá mais tranquilo. Eu estava sentindo dor de cabeça, coriza, etc. Mas fiz o teste e deu negativo. Ontem eu peguei chuva e pode ter piorado. Passei 10 dias com gripe", revelou a mulher.

"Eu acho ótimo que tenha toda essa testagem, porque se pessoa positivar, ela vai poder ficar em casa, se cuidar e não passar para os outros. Se eu desse positivo iria ficar em casa, para me cuidar e cuidar dos outros", finalizou.

Os testes estão sendo oferecidos nas Unidades Básicas de Saúde e nas Unidades de Pronto Atendimento, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma). Sobre a falta de testagem e demora nos atendimentos, a Sesma foi contatada para esclarecimentos.