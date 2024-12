Unidades Básicas de Saúde em Belém fecham na véspera de Natal e retornam na quinta-feira (26)

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Belém estarão com as atividades suspensas na próxima terça-feira (24) e quarta-feira (25), conforme informado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). O funcionamento normal retomará na quinta-feira (26) com os serviços habituais como vacinação, consultas e marcação de exames. A medida segue o ponto facultativo decretado pela prefeitura.

A Sesma também reforçou que a vacina contra a Influenza, que protege contra o vírus da gripe e suas variantes, estará disponível até o dia 31 de janeiro de 2025. As salas de vacinação também têm disponíveis os demais imunizantes do Calendário Vacinal para crianças, adolescentes, adultos e idosos. As UBSs têm horário de funcionamento das 8h às 17h de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

Mesmo em dias de feriados e facultados os serviços essenciais à população seguem funcionando normalmente, como os prontos-socorros Mário Pinotti (14 de Março) e Humberto Maradei (bairro do Guamá), Hospital Geral de Mosqueiro, unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Central de Leitos, Departamento de Vigilância em Saúde (Devs) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o 192.