Unidade de saúde da Terra Firme amanhece alagada; problema é recorrente há um ano

Na manhã desta quinta-feira (19), o alagamento das instalações da Unidade de Saúde da Família (UFS) do bairro da Terra Firme, localizada na rua 27 de Setembro, prejudicou as atividades do posto. O problema também cancelou uma comemoração no local: a comunidade planejava realizar uma homenagem aos clínicos, pelo Dia do Médico (18). Ao chegar pela manhã à unidade de saúde, porém, todos foram surpreendidos pelo resultado das fortes chuvas da noite anterior.

A esteticista Jhenifer Cardoso encaminhou um vídeo para a equipe do Você Repórter, mostrando todas as salas invadidas pelas águas. A denunciante diz que o problema sempre ocorre em períodos chuvosos. "O atendimento não era aqui, ficava em um prédio de três andares na avenida Perimetral. Mas quando mudou para essa unidade, em 2022, o transtorno começou", detalha.

VEJA MAIS:

Segundo as denúncias da comunidade, os alagamentos constantes estão impossibilitando o trabalho dos profissionais da unidade. A situação gerou o cancelamento de atendimentos a usuários, que precisam ir a outros locais ou esperar que a unidade possa voltar a realizar suas atividades novamente. Os servidores já tinham alertado a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) sobre o problema, mas, até o momento, nenhuma manutenção ou reformas foram feitas no local.

Jhenifer mora próximo à unidade e diz que a comunidade se sente prejudicada com a falta de serviços, devido às enchentes. "Esse problema é antigo. Fui em busca de atendimento e me deparei com essa situação. Fiquei indignada", ressalta.

Sobre a comemoração pelo Dia dos Médicos, a esteticista informou que os funcionários realizaram a celebração em frente à casa de um usuário. "Me sinto totalmente prejudicada, pois pagamos nossos impostos para receber o que está previsto na Constituição, que é o direito à saúde! Queremos que as atividades sejam remanejadas para outro local ou que façam as manutenções necessárias", reclama Jhenifer.

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou, por nota, que já alugou um novo prédio para abrigar a unidade de saúde. O prédio atual onde a unidade funciona sofre com os alagamentos, durante as fortes chuvas.

"O novo prédio está passando por adaptações para poder funcionar como unidade de saúde. A Sesma reforça ainda que uma equipe esteve no prédio atual para fazer a limpeza. O espaço voltará a atender a população nesta sexta-feira, 20", comunicou.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador do caderno de Cidades)