Belém volta a apresentar alagamentos com a chuva na tarde desta quarta (18)

"O inverno já começou". Esse foi o comentário de um motorista de aplicativo ao circular nas vias de Belém, na tarde desta quarta-feira (18), quando a capital paraense registrou uma chuva forte e prolongada em vários pontos da área urbana. A chuva intensa provocou novamente cenas de alagamento em corredores de tráfego de veículos e, sobretudo, nas áreas periféricas.

Esse tipo de problema foi verificado, por exemplo, na rua dos Caripunas às proximidades da travessa Quintino Bocaiúva, no bairro da Cremação. Outro ponto alagado foi a rua dos Mundurucus com a avenida Alcindo Cacela, em que condutores de veículos tiveram de transitar com cautela a fim de evitar acidentes.

Pedestres e vendedores ambulantes saíram às pressas de calçadas e vias públicas para se protegeram da chuva. O trânsito ficou lento em vários corredores de tráfego em Belém.

Nos últimos dias, quem mora nos municípios da Região Metropolitana de Belém tem notado que, à tarde, tem caído chuva e diminuído a temperatura, em contraste com o calor e o sol forte no final das manhãs. Por isso, muita gente já se aventura a dizer que o belenense começa a ingressar no período do inverno amazônico, quando, então, as chuvas se tornam mais intensase e com maior duração, cobrindo toda a Grande Belém.

Chuvas e granizo

De acordo com o 2º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), chuvas fortes em Belém, como a verificada nesta quarta-feira (18) e na segunda (16), e queda de granizo, como identificada em alguns municípios do Pará, podem continuar a ocorrer nos próximos dias.

O meteorologista do Inmet, José Raimundo Souza, explica que as chuvas fortes e até mesmo temporais se devem à formação de linhas de instabilidades na região litorânea devido ao aquecimento e, também, à organização de nuvens cumulonimbus, que têm como características ventos fortes e incidência de granizo.

“Estas pancadas de chuvas estão acontecendo pela formação de linhas de instabilidades na região litorânea devido ao aquecimento. Em Capitão Poço, Cametá, Porto de Moz e municípios arredores, também ocorreram chuvas de forte intensidade. Os sistemas frontais formados no litoral leste do Brasil favoreceram a formação de linhas de instabilidades ou complexos convectivos no Sul e Sudeste do Pará verificou nas imagens de satélites grandes cumuluninbus bem desenvolvidos e que foi a causa das rajadas de ventos e granizo, quando as correntes descendentes das nuvens se desprenderam e causaram as pancadas de chuvas. A maioria de curta duração, e de pouco volume de chuvas, com muito vento”, acrescenta José Raimundo.

Continuidade

No nordeste do Pará, José Raimundo fala que ainda devem acontecer pancadas de chuvas até sexta-feira (20). Apesar de ser um fenômeno raro, Moju registrou chuva de granizo na tarde de segunda (16). Por conta disso, é preciso que os moradores fiquem atentos com a possibilidade das chuvas.

De modo geral, a região Nordeste litoral vai continuar com o período seco, ainda sob a regência do fenômeno El Niño. Assim como em Belém, no sul e sudeste do Estado, os municípios de Conceição do Araguaia, Ipixuna do Pará, Nova Ipixuna, e também a maioria das cidades destas regiões, “tiveram pancadas de chuvas com distribuição irregular alguns municípios as chuvas atingiram volume de até 60mm que consideramos atípico para a época devido ao El nino”, como lembra José. No entanto, a previsão é de que as chuvas no sul e sudeste do Pará devam ser somente pancadas em áreas pontuais.

“Continuará o período seco e as chuvas estão com atrasos. Elas devem continuar com maior frequência somente a partir de novembro no Sul e Sudeste”, esclarece José Raimundo.

Quanto ao questionamento das chuvas estarem relacionadas ao inverno amazônico, José Raimundo diz que o período vai começar no sul do Pará a partir do próximo mês. Com relação a Belém, a expectativa é de que o período se inicie no começo do ano que vem.