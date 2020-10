Unidade de atendimento materno infantil está há cinco dias sem água

A Unidade de Referência Especializada Materno Infantil (Uremia), que fica na avenida Alcindo Cacela à esquina da avenida Governador José Malcher, em Belém, está há pelo menos cinco dias sem abastecimento de água. A situação provocou adiamento ou transferência de consultas, transtornos para quem vem de longe em busca de atendimento médico. A denúncia foi feita pela ONG Comitê Arte pela Vida, que luta em prol do atendimento a pessoas que vivem com o HIV/Aids.

De acordo com um dos coordenadores da ONG, Davidson Porteglio, o problema de falta de água foi relatado por vários pacientes. A ONG acompanha a situação porque um dos serviços oferecidos pela Uremia é o Programa de Assistência Integral à Criança HIV/Aids.

"Hoje, 15, tivemos o conhecimento dessa situação considerada gravíssima, porque é uma unidade que trata de saúde pública. Nosso levantamento apontou que são cinco dias sem água. Não tem atendimento, consultas remarcadas, funcionários não conseguem trabalhar direito. Para os pacientes que vêm do interior, as consultas são remarcadas", contou Davidson.

A situação provocou adiamento ou transferência de consultas, um transtorno principalmente para quem viaja de longe em busca de atendimento médico (Cristino Martins / O Liberal)

"A água é primordial, especialmente em meio a uma pandemia. Conversamos com alguns pacientes e funcionários lá na unidade. Chegou a nós que a Uremia vai parar nesta sexta-feira (16). Por isso, vamos retornar ao local neste dia para verificar melhor se haverá algum posicionamento oficial após as denúncias. E vamos acompanhar o que será feito", acrescentou.

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que, a pedido da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), nesta semana, equipes técnicas estiveram no local e verificaram que a rede de água que atende a área está em funcionamento normal. "Trata-se de uma situação interna do imóvel. A Sespa já está tomando as devidas providências".

A Sespa, por sua vez, informou que já foi realizado todo o levantamento para o reparo da tubulação da unidade e que realiza o processo de contratação da empresa. "A Sespa esclarece que os atendimentos emergenciais estão sendo remanejados para policlínica metropolitana, Abelardo Santos e Santa Casa".