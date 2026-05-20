União Espírita Paraense celebra 120 anos com programação comemorativa em Belém

A União Espírita Paraense (UEP) celebra, nesta quarta-feira (20), 120 anos de fundação. A data será marcada, com uma programação, a partir das 18h, no auditório da sede da travessa Castelo Branco. Tendo como anfitriã a presidente da UEP, Bete Abreu, o evento terá depoimentos de trabalhadores espíritas, declamação de poema e apresentação musical.

Adesa à Federação Espírita Brasileira (FEB), a UEP é uma organização civil religiosa, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que possui caráter científico, filosófico, educacional, beneficente, assistencial e filantrópico pautada na Doutrina Espírita, codificada por Allan Kardec.

O seu objetivo é promover a unificação do Movesp, difundir a prática da caridade espiritual e material; e estimular o estudo da Doutrina Espírita nos seus aspectos científico, filosófico e moral. Também exerce o papel de orientar e congregar as organizações espíritas do Pará a fim de corroborar em favor do bem-estar, da saúde e da assistência social da coletividade.

Assim, atua nas áreas de Estudo do Espiritismo, Estudo e Prática da Mediunidade, Atendimento Espiritual, Família, Infância e Juventude, Assistência e Promoção Social, Esperanto, Arte Espírita e Comunicação Social Espírita.

Segundo o vice-presidente da UEP, Antonio Almeida, como entidade federativa vinculada à FEB, a UEP cumpre o papel de divulgação da Doutrina Espírita e da articulação do Movimento Espírita no Pará. “Buscamos congregar e estimular os centros espíritas a contribuir para difundir a mensagem cristã espírita, em busca da transformação moral do indivíduo, para que ele seja um agente de mudança no mundo, em busca de uma sociedade melhor, fundamentada no amor a Deus e ao próximo”.

Além dos 120 anos da UEP, de acordo com o vice-presidente, o ano de 2026 está sendo marcado por eventos importantes para a comunidade espírita paraense, começando com o 48º Encontro Intensivo do Movimento Espírita Paraense (Eimep) realizado em fevereiro, durante o período do Carnaval. “Este mês, nos dias 30 e 31 de maio, teremos o 6º Congresso Espírita Paraense, incluindo na sua programação o I Congresso Espírita da Juventude e o I Congresso Espírita da Infância. Em junho, vamos sediar o 23º Fórum Nacional de Arte Espírita, e depois a Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas, (Conbraje)”, informa Antonio Almeida.

Estrutura

Formada atualmente por uma Diretoria Executiva (Direx), constituída de 11 membros, e assessorada por 13 coordenadorias e departamentos, a UEP também conta 29 Conselhos Regionais Espíritas (CREs e CREs Embriões), espalhados por todo o estado com a finalidade de descentralizar as ações e alcançar todas as Casas Espíritas. São esses Conselhos que dão base para o Conselho Federativo Estadual (Confe) de onde partem todas as diretrizes de unificação. A União Espírita Paraense conta, ainda, com o Departamento Fonte Viva que exerce a função de Centro Espírita no âmbito da instituição.

Sedes

A União Espírita Paraense possui duas sedes, uma na Rua Oswaldo Cruz 45, inaugurada em 20 de maio de 1923, que abriga as atividades do Departamento Fonte Viva e a Livraria André Luiz. E a outra na Travessa Castelo Branco 1272, inaugurada em 1986 com o objetivo de expandir as atividades da União. Atualmente, abriga atividades dos órgãos departamentais da UEP, a Livraria Chico Xavier e o Café Tia Cassula anexo à livraria. É na sede da Castelo que acontecem os principais cursos, palestras e eventos promovidos pela UEP em Belém.

História

A UEP foi fundada no dia 20 de maio de 1906, em reunião realizada na Associação dos Empregados do Comércio, por Abel Augusto Cézar de Araújo, Antônio Lucullo de Souza e Silva, Manoel Fernandez, José Luiz Jucá, Francisco Solerno Moreira e Francisco de Paula Menezes, 27 anos depois da fundação do Grupo Espírita Luz e Caridade, ocorrida em 1879, pelas primeiras pessoas que divulgaram a Doutrina Espírita em Belém, entre elas Abel Araújo, um dos fundadores da UEP.