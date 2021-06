Unama oferece cursinho pré-vestibular gratuito

Encerram nesta na próxima sexta-feira (18) as inscrições para o curso preparatório da Universidade da Amazônia (Unama) para o Exame Nacional do Ensino Médio.

O cursinho pré-vestibular é inteiramente gratuito e dispõe de mil vagas para aulas regulares programadas aos sábados, do mês de agosto a novembro, das 8h às 12h30, com aula inaugural marcada para o dia 26 de junho.

As inscrições podem ser feitas por meio de cadastro on-line disponível no Instagram da Unama: @unama.alcindo. Podem se inscrever tanto alunos da rede pública de ensino quanto da rede privada.

A instituição já recebeu 400 inscrições desde que as vagas foram ofertadas, na última segunda-feira (7). Em razão da pandemia de covid-19, a edição deste ano será híbrida, com aulas presenciais e on-line.

As aulas presenciais serão uma vez por mês, com limite de 80 alunos. Além disso, monitores estarão disponíveis para ajudar alunos com dúvidas durante as revisões e exercícios.

"A experiência tem sido fantástica. No primeiro ano, em 2019, a procura foi tão grande que recebemos 300 alunos, apesar da expectativa inicial de receber 200. O retorno sempre foi excelente. Nosso projeto cumpre um papel essencial nesse sentido de se abrir para a sociedade oferecendo serviços. Alguns alunos já tinham deixado de estudar há tempos mas guardavam o sonho de estudar numa universidade", afirma Luciana Batista, uma das professoras que coordena a iniciativa.