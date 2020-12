Umbandistas prestam homenagem a Iemanjá em Outeiro

A rainha das Águas, orixá Iemanjá, recebe homenagens nesta noite de segunda-feira (7) por integrantes de casas de umbanda no Distrito de Outeiro, em Belém. As oferendas são colocadas nas águas do rio em trechos da Praia Grande.

Para evitar aglomeração de pessoas, guarnições da Polícia Militar do Pará atuam na área desde as primeiras horas da noite. O policiamento contou com a presença do comandante geral da PMPA, coronel Dilson Júnior.

Legenda (Divulgação)

Como nesta terça (8) é comemorado o Dia de Iemanjá no Estado, a colocação de oferendas para o orixá deverá continuar em Outeiro.