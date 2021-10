Uma das mais antigas instituições científicas do Brasil, Museu Goeldi celebra 155 anos nesta quarta-feira (6)

Dois grandes projetos estão em disputa na Amazônia: um socioambiental e outro desenvolvimentista. No primeiro, há os grupos indígenas e as populações tradicionais. E, no outro, o modelo da destruição. Esse foi um dos pontos abordados pela ecóloga Ima Vieira, pesquisadora do Museu Goeldi, durante live na manhã desta segunda-feira (4). Ela discorreu sobre os “155 anos de pesquisa sobre a sociobiodiversidade na Amazônia”.

Uma das mais antigas instituições científicas do Brasil, o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) celebra 155 anos no dia 6 de outubro (quarta-feira) e, em comemoração, ofertará produtos e atividades especiais ao público durante todo o mês. A programação virtual e gratuita, que começou nesta segunda-feira (4), pode ser acessada no portal MPEG e acompanhada pelo canal do Museu Goeldi no YouTube, com exceção de três atividades. O evento terá certificado aos participantes.

A agenda inclui atividades da 36ª edição do Museu de Portas Abertas (MPA), evento integrado ao Mês Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações e a 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, organizadas pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), onde o Museu Goeldi está vinculado. Ima Vieira disse que não há uma, mas várias Amazônias. E que, ao longo desses mais de 150 anos, a região sofreu muitas mudanças: aumento dos impactos antrópicos, a mudança no mapa demográfico-político, ampliação da economia local, a execução de grandes obras de infraestrutura, como rodovias, ferrovias e hidrelétricas, e aceleração das dinâmicas sociais.

E que essas mudanças culminaram basicamente com dois grandes projetos para a região e que estão em disputa. “Uma Amazônia socioambiental, onde você tem grupos indígenas e populações tradicionais vivendo na e da floresta. 25% da Amazônia é ocupada por essas populações. E temos o outro modelo, o modelo desenvolvimentista, modelo em que você tem a Amazônia da destruição, em que cerca de 20% da Amazônia já está desmatada”, afirmou ela, que chegou ao “Goedi” em 1987 como bolsista e, no ano seguinte, foi contratada.

Ela também falou de uma “revolução beckeriana para a Amazônia”, fazendo referência à geógrafa Bertha Becker. Bertha, que faleceu em 2013, era uma referência internacional na área da geografia política, sobretudo em estudos sobre a Amazônia. “Eu acompanhei o trabalho dela nos últimos anos de sua vida. Ela vinha nos dizendo, e a gente continua repetindo, em artigos que publicamos recentemente, que, sem uma forte governança, garantia dos territórios indígenas e das populações tradicionais, e a punição dos crimes ambientais cometidos pelos agentes de mercado de terra, não temos como garantir o sucesso de um plano de desenvolvimento para a Amazônia”, afirmou Ima.

Essa “revolução beckeriana para a Amazônia” consiste em ordenamento territorial (papel do zoneamento ecológico), monitoramento e fiscalização, projetos de infraestrutura ambientalmente adequados, fomentar práticas sustentáveis da agricultura e manejo de florestas, ciência forte (necessidade de ampliar a capacidade de pesquisa na região) e instituições fortes.

O Museu Goeldi foi o segundo museu de história natural criado no Brasil. Fundado em 1866 na cidade de Belém, onde mantém seu campus de pesquisa e o primeiro parque zoobotânico do país, o MPEG também conta com uma estação científica localizada na Floresta Nacional de Caxiuanã, no Marajó, que funciona como um laboratório avançado sobre o funcionamento das florestas tropicais. A instituição ainda mantém um campus avançado em Cuiabá, sede do Instituto Nacional de Pesquisas do Pantanal.

Museu Goeldi de Portas Abertas é realizado anualmente envolvendo todos os setores da instituição

Proposto e organizado pela dinâmica educadora Helena Quadros, falecida este ano em decorrência da Covid-19, o Museu Goeldi de Portas Abertas (MPA) é realizado anualmente envolvendo todos os setores da instituição. O programa surgiu inicialmente para atender uma reivindicação de comunitários do bairro da Terra Firme. A adesão e o tamanho do programa educativo, todavia, foi se expandido no decorrer dos anos, assim como sua integração a grandes eventos nacionais.

“O Museu Goeldi tem participado da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia desde sua 1ª edição. Mas a programação se expandiu para todo o mês de outubro e passou a incluir ações em todas as bases físicas do MPEG. Todo ano são organizadas muitas atividades, ações e visitas, principalmente no Parque Zoobotânico e no Campus de Pesquisa, isso antes da pandemia do novo coronavírus. Desde o ano passado a extensa programação se adequou ao ambiente da web. Esse ano enfrentamos o desafio de manter a construção delineada pela educadora Helena Quadros. E o fazemos também como homenagem as enormes contribuições deixadas por ela, a resiliência do MPEG e das pessoas em superar as adversidades do momento atual”, conta a coordenadora de Comunicação e Extensão, Maria Emília Sales.

O acesso às bases físicas do MPEG continua restrito, em respeito as medidas de controle sanitário adotadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), mas toda a programação desse ano continua a ser ofertada virtualmente aos interessados de qualquer parte do mundo, seja de dia ou a noite. Com exceção do dia 6 de outubro, quando o MPEG completa 155 anos e integra a grade de transmissão do MCTI, toda a programação aberta do MPA estará disponível no canal do Museu Goeldi no YouTube.

