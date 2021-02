Boeing 747, um dos maiores aviões do mundo, pousa em Belém

Um dos maiores aviões do mundo, o Boeing 747-400, também conhecido como "Jumbo Jet", pousou às 10h16 no aeroporto internacional Val-de-Cans, em Belém. Sua vinda reuniu vários curiosos e entusiastas do mundo da aviação no aeroporto de Belém.

Segundo a Infraero, a aeronave, administrada pela companhia aérea estadounidense Atlas Air, veio diretamente da cidade de Miami, nos Estados Unidos trazendo cargas comerciais e passou mais de 7h em viagem.

Modelo Boeing 747-400 é um dos maiores aviões de transporte já fabricados. Com um comprimento total de 70.66 metros, ele pode alcançar uma velocidade de até 917 km/h, tem um alcance intercontinental de 13.450 quilômetros. É capaz, ainda, de transportar mais de 160 metros cúbicos de carga e, quando vazio, pesa mais de 180 toneladas.

Esta é a segunda vez, nesta semana, que um dos maiores aviões existentes pousa em Belém. Às 17h de ontem, dia 25, o modelo russo Antonov Ruslan 124 pousou no aeroporto Val-de-Cans para reabastecer. Na ocasião, centenas de fãs se aglomeraram no aeroporto para poder tirar fotos da aeronave.