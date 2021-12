Um dia depois do Natal, famílias aproveitaram o domingo para passear nos espaços públicos de Belém

Um dia depois do Natal, muitas famílias aproveitaram a manhã deste domingo (26) para passear nos espaços públicos de Belém. Um dos lugares mais visitados foi o Parque do Utinga. Logo na entrada do parque, os funcionários pediam o comprovante de vacinação contra a covid-19, uma exigência do governo do Estado para ingresso e permanência em estabelecimentos públicos ou privados do estado.

O eletricista Darcivaldo Maciel, 45 anos, passeava com a filha, Isadora Maciel, de anos 4 anos. Morando em frente ao parque, ele disse que frequenta o espaço pelo menos duas vezes por mês. “Pra criança, o espaço é amplo, ventilado, tem atrações naturais. E ela gosta muito de água”, afirmou Darcivaldo. “Ela não para quieta. Que tá vendo, pulando... E o ambiente é agradável”, afirmou. Ele achou importante a exigência do comprovante de vacinação para os frequentadores do espaço. “É uma segurança não só para mim, mas para todos”, completou.

A educadora física Jamilly Santos, 26 anos, e o marido, o servidor púbico Gilson Ferreira, 42, estavam passeando com os sobrinhos, os gêmeos Mateus e Samuel, de 10 anos. “É um excelente ambiente para a prática de atividade física, corrida. Como são crianças bem dinâmicas, eles adoram o ambiente, por ser arborizado e ter bastante animais. É um ambiente livre. Eles amam pedalar”, contou. Jamilly também gostou da exigência da carteira de vacinação. “É importante, até para que a gente tenha uma garantia de que as pessoas estão tomando ciência de que devem se vacinar, pra evitar a proliferação do coronavírus”, afirmou.

Pela primeira vez, uma família, que mora em Barcarena, conheceu o Parque do Utinga. “A gente já tinha visto na internet, achamos bonitas as fotos e viemos conhecer”, contou Marcos Costa, motorista de 40 anos. Ele estava acompanhado da esposa, Josy, e dos filhos Otávio, 9, Lara, 6, Miguel, 3. “O que chamou mais a atenção foi a natureza, com os animais”, afirmou Marcos. Ele também considerou importante pedir o comprovante de vacinação, por ser uma garantia de que, naquele espaço, todos estavam imunizados contra a covid.

A movimentação também foi grande na praça Batista Campos. Muitas famílias aproveitaram a manhã de domingo, que estava nublada, para levar filhos, sobrinhos e netos para passear naquele logradouro público. Muitas crianças, aliás, brincaram com os presentes que ganharam no Natal.

Luciana e o neto Antony na praça Batista Campos (Ivan Duarte/O Liberal)



A dona de casa Luciana Pereira, 44, estava com o neto, Antony Caum, de 5 anos. Ela afirmou que não costuma ir muito nessa praça, pois mora distante dali, em Ananindeua. “Ele ganhou um presente de Natal (um patinete) e trouxe ele para passear aqui”, contou. Luciana também disse que escolheu esse espaço pela segurança. “Aqui é mais família, é uma praça mais tranquila. Já passei e bati várias fotos com ele”, completou.