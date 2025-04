Mutirão de confissões reúne fiéis na Basílica; confissões seguem até esta terça (15)

O último dia do mutirão de confissões realizado antes da Semana Santa 2025 atraiu milhares de fiéis para a Basílica Santuário de Nazaré, no bairro de Nazaré, em Belém. Os fiéis foram até o santuário para se confessar com um dos seis sacerdotes, que estiveram disponíveis das 8h até as 20h, nesta segunda-feira (14). Muitas pessoas enfrentaram com paciência as filas próximas dos seis pontos de confissão algumas horas. De acordo com o prefeito de sacristia da Basílica, padre Josué Bosco, a participação dos fiéis foi muito positiva durante os dias de mutirão.

Todas as paróquias promoveram mutirões de confissões. E apesar de já terem encerrado, os católicos ainda têm esta terça-feira (15) para se confessar. Na Basílica Santuário também haverá um momento de confissão das 17h até as 19h30. Nas outras comunidades, as confissões serão realizadas pela manhã e antes da missa da noite. O calendário da Semana Santa contará com diversas atividades na Basílica Santuário.

“A quaresma é esse momento de preparação em que o povo de Deus se coloca um pouco mais em oração, em retiro, espiritualidade. Quando chega na quaresma, adentrando a Semana Santa, é importantíssimo que o povo de Deus se prepare para viver o Tríduo Pascal, que são os três dias mais importantes da Igreja Católica. Como avaliação, percebo que o povo de Deus vem melhorando mais sua espiritualidade, trabalhando mais a sua fé desde a manhã, quando iniciamos o mutirão, percebemos a participação mesmo do público. Como avaliação vejo que o povo de Deus está cada vez mais interligado com a espiritualidade a Deus e à Nossa Senhora”, destacou padre Josué Bosco.

Padre Josué Bosco explica que no período da Quaresma é essencial para preparar os cristãos para vivenciar o grande momento do tríduo pascal e as grandes celebrações, que mostram a vida de Jesus. “Essa confissão é estar preparado para vivenciar toda essa ação litúrgica que a Igreja Católica oferece ao povo fiel”, disse.

“O povo de Deus tem ainda amanhã (terça, 15) para buscar esse momento de confissão”, adiantou. Também nesta terça-feira haverá missa às 7h, 12h e 18h, e às 9h na Capela Bom Pastor, no Centro Social de Nazaré. Já na quarta-feira (16), quando iniciam as grandes programações da Semana Santa, não haverá confissão na Basílica.

A aposentada Zenair Naruse, de 70 anos, do bairro do Marco, foi à Basílica especialmente para se confessar, pois, perdeu o mutirão na sua paróquia. “Na minha paróquia já teve um mutirão e por problemas de saúde eu não pude estar lá. Como não posso deixar de fazer a minha confissão na Páscoa, vim para cá hoje”, contou. Zenair chegou às 14h e um pouco antes das 16h ainda aguardava a sua vez. “Tem que esperar um pouco, é normal. Quem quer atingir sua meta tem que ter essa paciência”, disse.

Zenair considera a confissão um momento fundamental para todo cristão. “Esse é o momento em que você se reencontra com o Senhor. Nós vamos pedir perdão pelas nossas faltas e renovar os votos como cristãos no momento da Páscoa”, explicou. “O meu sentimento é de renovação, dos votos como cristã, da esperança em dias melhores, acreditando que eu tenho um Senhor que sempre vai nos ajudar e estar à frente de todos os nossos problemas”, afirma.

O advogado Eduardo Machado, de 26 anos, tem como comunidade a Basílica de Nazaré. Morador da esquina da avenida Nazaré com a 14 de Março, ele ressalta que a Páscoa neste ano terá um significado diferente. “É a primeira vez que, para mim, a Páscoa não se resumirá só àquele domingo em que você ganha os chocolates. Desta vez estou vivenciando a quaresma e está sendo algo muito genuíno, de carinho, de amor, de uma entrega que é justamente a conversão. Acho que eu estou vendo tudo isso com outros olhos. Estou voltado para as programações que a Basílica vai ter, as procissões, a missa no domingo. É essa a renovação que essa Páscoa está trazendo para mim”, enfatizou.

Eduardo vê na confissão a purificação dos pecados cometidos. “O momento da confissão é o momento da purificação. A gente está deixando o nosso pecado para trás e assumindo o que realmente viemos fazer em terra, que é servir a Deus e nos mirar no exemplo de Cristo. A confissão vem justamente para nos limpar, para que possamos viver uma Semana Santa verdadeira. Durante o período da Quaresma, os 40 dias para chegar à confissão, já teve toda uma preparação. A Semana Santa com a confissão é como se fosse a cereja do bolo, para finalizar”, complementou.

Padre Josué Bosco pede para que todos os católicos abram seus corações para Deus nesta Páscoa. “Gratidão a tudo o que Deus nos oferece. Deus nos ofereceu mais uma quaresma para vivenciar e, agora, às portas do grande momento que é a Páscoa do Senhor, que cada um de nós possa vivenciar a fé, a reconstrução e a renovação. Que cada homem e mulher devotos possam ter uma maravilhosa Páscoa”, desejou.