'última quimio, buzine com a gente' viraliza na internet; conheça a história da Janet

A alegria da família da enfermeira Janet Corrêa, de 48 anos, viralizou nas redes sociais, nesta segunda-feira (23). Após sair da última quimioterapia, a sobrinha colocou uma placa no carro da família que dizia: "última quimio, buzine com a gente" e saiu por Belém. O passeio foi registrado em um vídeo de 21 segundos e publicado no Tiktok e já ultrapassa as 190 mil curtidas.

A celebração da família foi possível, após a finalização do tratamento que durou 1 ano e 4 meses, conta Janet. Para ela, o apoio foi fundamental no processo e, não poderia ser diferente, na celebração de vitória contra a doença.

"Em todo esse processo minha família e amigos foram fundamentais. Dando todo apoio e amor necessários para meu fortalecimento, para superar as dificuldades... Foram meus irmãos, minha filha e sobrinhas, que planejaram essa homenagem. Era tanta alegria que precisava ser compartilhada para fortalecer outras famílias e desmistificar o estigma de que câncer é diagnóstico de morte certa, o que nunca foi meu pensamento", comemorou.

A enfermeira relembrou que descobriu o câncer de mama, após fazer a mamografia anual de rotina, em 2020. Posteriormente fez a biópsia e foi confirmada a doença. "Depois iniciei a quimioterapia mais pesada (6 sessões) em fevereiro de 2021, que é chamada de neoadjuvante, para reduzir o tumor ao máximo para depois fazer a cirurgia. Fiz 25 sessões de radioterapia, em paralelo continuei uma quimioterapia mais leve (14 sessões)", contou.

Janet está feliz e, apesar de o tratamento ter terminado, diz que os cuidados não serão relaxados, pois precisa continuar o acompanhamento pelos próximos 5 anos. "Ficarei em acompanhamento por 5 anos, em uso de tamoxifeno comprimido, o que é de suma importância para realmente ser confirmada a cura. Mas desde já creio que Deus já me abençoou com a cura", comentou.

Celebrações no meio do caminho

Janet relembra que o tratamento teve momentos difíceis e nestes, a família se tornava ainda mais importante. Para tranquilizar a mente, após as sessões de quimioterapia ou de radioterapia, a enfermeira costumava dar uma volta no complexo turístico Ver-O-Rio. "Moro na BR, mas por conta do tratamento estou na pedreira, que é o endereço mais próximo do CTO. Gosto do Ver-O-Rio, porque fui muitas vezes durante meu tratamento lá. Era um local que me acalmava muito em meio a tanta angústia", declarou.

Em cada etapa superada no tratamento, Janet recebia uma uma festa, tanto no local do tratamento, quanto na casa da família. "Duas festas foram no CTO, onde essa equipe maravilhosa é responsável pelo meu tratamento. Pense em um lugar acolhedor, graças a Deus que os encontrei. Uma festa fizemos no Hospital Porto Dias, onde fiz minha radioterapia, com uma equipe maravilhosa também", rememorou.

Janet deixa uma mensagem, enquanto profissional de saúde, mas também, como o exemplo de alguém que superou o câncer de mama e acredita que a prevenção e diagnóstico precoce possibilita maiores chances de cura. "Enquanto profissional da saúde sempre me vi fazendo palestras e cuidando dos outros. A gente se sente até mesmo a mulher maravilha, achando que é muito difícil ser acometida por tal doença. Façam sempre os exames de prevenção, quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de cura", disse.

"Para quem está enfrentando o tratamento, não desista. Acredite que o deserto é lugar de passagem, portanto, as dificuldades são temporárias. Fortaleça sua fé, pois a fé é tudo. O que parece impossível para nós, é possível para Deus", concluiu.