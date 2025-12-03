Capa Jornal Amazônia
Última observação da Lua em 2025 será nesta sexta (5) em Belém

A programação integra as ações de divulgação científica do Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA)

Laura Serejo*
fonte

O evento será um dia após o fenômeno da Superlua, registrado em 4 de dezembro. (Foto: Agência Pará | Divulgação)

O Planetário do Pará promove, nesta sexta-feira (5), a última observação da Lua de 2025, em Belém. O evento gratuito será realizado na área externa do Museu do Instituto Evandro Chagas (MEV), na avenida Almirante Barroso, 492, com acesso pela travessa Curuzu. A atividade começa às 19h, e os portões fecham às 20h30. Não é necessária inscrição prévia, apenas apresentação de documento de identificação com foto.

A programação integra as ações de divulgação científica do Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPPA) “Sebastião Sodré da Gama”, que disponibilizará telescópios e binóculos para que o público observe detalhes da superfície lunar. A realização está sujeita às condições climáticas.

O evento será um dia após o fenômeno da Superlua, registrado em 4 de dezembro. Segundo o técnico em Física do CCPPA, Gabriel Condurú, não haverá diferença perceptível no brilho ou no tamanho da Lua durante a atividade. “Esta será a terceira de uma sequência de três Superluas consecutivas do ano de 2025”, afirma.

Ano de expansão para o Planetário do Pará

Para o diretor do CCPPA, José Roberto Silva, a realização da observação no MEV marca a ampliação das ações de divulgação científica no estado. “É com grande satisfação que o Centro de Ciências e Planetário do Pará promoverá mais uma noite de observação do céu noturno, desta vez neste novo espaço de divulgação científica, que é o Museu do Instituto Evandro Chagas”, destaca.

Ele relembra iniciativas ao longo do ano que reforçaram a atuação do Planetário. “Esta será a nossa última observação de 2025, que foi um ano de muitas conquistas, como a participação do Planetário Móvel na 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, nossa presença no Pavilhão Pará – Municípios na COP 30, além de novas parcerias com o Instituto Evandro Chagas e com o Museu Paraense Emílio Goeldi.”

MEV recebe exposições de astrofotografia e homenagem a mulheres na ciência

Além da observação, o público pode visitar duas exposições instaladas no casarão do MEV:

  • Ciência e Arte sob o Mesmo Céu: a astrofotografia revelando o Universo: reúne as imagens vencedoras do Concurso Ciência e Arte 2025, nas modalidades infantil, juvenil e adulto, com foco na astrofotografia.
  • Constelações Femininas: Mulheres que Iluminam a Ciência: celebra a trajetória de sete cientistas que marcaram diferentes áreas do conhecimento: Valentina Tereshkova, Emmy Noether, Marie Curie, Hipátia de Alexandria, Nettie Stevens, Dorina Nowill e Maria Montessori.

As exposições são gratuitas e podem ser visitadas das 10h às 16h, nos dias 5, 9, 12, 13, 14, 16 e 19 de dezembro.

Serviço - Observação da Lua

Data: 5 de dezembro
Local: Área externa do Museu do Instituto Evandro Chagas – av. Almirante Barroso, 492 (acesso pela trav. Curuzu)
Horário: A partir das 19h (portões fecham às 20h30)
Entrada: Gratuita, mediante documento oficial com foto

