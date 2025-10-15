Ufra serve maniçoba do Círio nesta quinta (16) com versão vegana e programação aberta ao público

A tradição e o sabor do Círio de Nazaré também estarão presentes na Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra). Nesta quinta-feira (16), o Restaurante Universitário (RU) da instituição vai servir a tradicional maniçoba do Círio, prato típico que simboliza a fé e a cultura alimentar paraense. A celebração, que já faz parte do calendário da universidade, contará com música, apresentações espontâneas e momentos de confraternização entre estudantes, servidores e público em geral com alguns valores simbólicos.

A refeição é aberta a toda a comunidade, com os seguintes valores: estudantes com auxílio da assistência estudantil têm direito à refeição gratuita; demais estudantes: R$ 2,50; servidores e comunidade externa: R$ 14,59. O Restaurante Universitário da Ufra funciona no campus Belém, localizado na Avenida Perimetral, nº 2501, bairro Terra Firme, e o almoço será servido das 11h às 13h30.

Segundo a pró-reitora de Assuntos Estudantis da Ufra, Laura Michele Lima Gomes, a maniçoba do Círio é uma tradição antiga no campus, cuja origem se perde no tempo. “Ninguém sabe dizer desde quando ela acontece, mas a lembrança é de que sempre tivemos esse prato especial no Círio”, relembra.

Tradição e preparo cuidadoso

Para a edição de 2025, foram utilizados aproximadamente 100 quilos de maniva e 180 quilos de carnes e defumados, incluindo carne bovina, lombo suíno, bacon, charque, calabresa, chouriço, costela e pé suíno salgados. Todo o processo é planejado com antecedência, considerando o longo tempo de preparo da maniva e a compra dos ingredientes.

“A maniva passa por um cozimento de oito dias antes de chegar ao restaurante, e aqui ela ainda é cozida por mais quatro dias, garantindo a qualidade e a segurança alimentar”, explica a pró-reitora.

Além da versão tradicional, o cardápio inclui também a maniçoba vegana, feita com ingredientes de origem vegetal, para atender a diferentes perfis alimentares da comunidade.

Celebração cultural e comunitária

De acordo com Laura Michele, a maniçoba do Círio é mais do que uma refeição especial: é um momento de integração e valorização da cultura regional. “Durante o Círio, fazemos questão de incluir a maniçoba no cardápio como forma de reforçar a identidade paraense. Também servimos outros pratos típicos em datas comemorativas, como o Dia do Estudante”, afirma.

A celebração é acompanhada por música ao vivo e microfone aberto, onde estudantes e servidores podem cantar, recitar poesias ou mandar recados afetuosos. “É uma verdadeira festa no Restaurante Universitário. Um momento de encontro, alegria e pertencimento”, completa a pró-reitora.

Com expectativa de público entre 800 e 900 pessoas, o evento integra o calendário interno da universidade e busca valorizar a culinária e as tradições regionais durante o período do Círio de Nazaré.