UFRA realiza pesquisa inédita pelo rio Pará, o 5° maior rio do mundo

Pesquisadores estão realizando um estudo pioneiro pelo rio Pará, o 5º maior rio do mundo. Pela primeira vez, esses estudiosos encontram-se mapeando as águas. A primeira expedição já foi realizada, mas estão previstas mais quatro. Elas vão percorrer 10 municípios, de Belém ao município de Breves, no Marajó, entrando no rio Tocantins até o município de Baião.

Assista ao vídeo:

A intenção do projeto é avaliar a contribuição do rio, qualidade da água e descobrir os efeitos causados sobre os peixes e camarões da região que servem como sustento ao pescado. Todo esse trabalho é liderado pela pesquisadora Vania Neu, professora da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e envolve cientistas de mais sete instituições de pesquisa, com financiamento do Governo do Pará.

Para a pesquisadora, a expedição é de suma importância, porque até então, nunca havia sido realizada. Muitas pessoas podem não saber, mas 20% de toda água doce que chega aos oceanos vem da foz do rio Amazonas, o maior rio do mundo.

“Com a pesquisa nós também podemos realizar a primeira estimativa do microplástico que está saindo do rio Pará e indo para o oceano, ou seja, são dados com impacto internacional e podem contribuir para a agenda ambiental do estado, especialmente nesse momento de interesse de sediar Conferência Mundial do Clima em 2025”, complementou.

O grupo costuma se deslocar em um barco laboratório coletando dados durante todo o dia, tanto por meio de equipamentos, quanto por coletas completas realizadas pelos pesquisadores em pontos específicos. Vania explicou que os dados vão ajudar nas previsões futuras do nível de água e correntes, o que pode gerar um sistema de monitoramento para a previsão de risco e desastres para a população do Pará.