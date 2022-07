Ufra oferece atendimento veterinário gratuito nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 1ª de julho, a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) realizará a "XII Ação PET”, onde serão ofertados, gratuitamente, atendimentos veterinários a cães e gatos. Será das 8h às 14h, no Ginásio de Esportes da universidade, no bairro do Guamá, em Belém.

Durante a ação, os estudantes de veterinária farão orientações médicas sobre a saúde do animal, verificação de temperatura, auscultação e encaminhamentos para exames. No total, serão distribuídas 250 senhas para o atendimento de pets filhotes ou adultos.

A recomendação da instituição é que cães bravos devem estar com focinheiras, guias e coleiras. Já os gatos devem estar em caixas ou bolsas de transporte. Os tutores devem apresentar documento de identificação com foto além de um documento do animal, como carteira de vacinação.

Em sua 12ª edição, a programação é realizada pelos alunos da disciplina de Clínica Médica de Cães e Gatos do curso de Medicina Veterinária da Ufra.

Serviço

XII Ação PET

Data: 01/07 (sexta-feira)

Horário: das 8h às 14h

Local: no Ginásio de Esportes da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), localizada na Avenida Tancredo Neves, bairro da Terra Firme, em Belém

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)