Ufra divulga edital do Prosel 2025 com 1.170 vagas em cursos de graduação; veja como se inscrever

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) divulgou nesta segunda-feira (17/02) o edital para o Processo Seletivo Próprio, o Prosel 2025. Os candidatos que não conseguiram uma vaga na graduação por meio do Sisu, terão mais uma chance para ingressar na instituição. Estão sendo ofertadas 1.170 vagas, em 43 cursos para os campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu. As inscrições são gratuitas e ocorrem entre os dias 7 e 25 de março, somente pelo site da UFRA.

Assim como nos anos anteriores, a Ufra adotou duas formas de ingresso nos cursos de graduação da universidade: a primeira foi o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e a segunda é o Prosel 2025. Ainda poderão ser acrescentadas vagas não preenchidas no Sisu. Para se inscrever, o candidato pode optar entre as notas das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato deve ter realizado a prova do Enem em 2023 ou 2024 e pode escolher com qual nota irá concorrer a vaga.

Período de ingresso

Os calouros do Prosel e do Sisu iniciarão as atividades acadêmicas no dia 19 de maio. Com exceção dos cursos de Enfermagem, em Parauapebas, e Letras Língua Portuguesa, em Tomé-Açu, que o início será no segundo semestre.

Novo curso

Com vagas exclusivas para o Prosel, a Ufra lançou o curso de bacharelado em Gestão de Agronegócio, com 50 vagas ofertadas no campus Belém. O curso busca suprir uma lacuna na formação de profissionais que atuam no setor agropecuário, unindo conhecimento técnico e habilidades de gestão.

Cronograma do Prosel 2025

17/02 – Publicação do Edital

07/03 a 25/03 – Período de inscrições

27/03 – Homologação de inscrições

01/04 – Divulgação do Resultado

A partir de 01/04 – Habilitação da matrícula