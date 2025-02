Ufra abre inscrições para cursos de Inglês; veja como participar

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), por meio do Programa de Ensino de Línguas (Proeli), está com inscrições abertas para cursos de Língua Inglesa no primeiro semestre de 2025. As matrículas podem ser feitas até a próxima quinta-feira, dia 13 de fevereiro, exclusivamente pelo site oficial do programa (proeli.ufra.edu.br).

Os cursos ofertados são nos níveis Básico I, Básico II e Básico III, com aulas presenciais no campus de Belém e também na modalidade remota, permitindo a participação de interessados de qualquer localidade do país. As turmas online utilizarão as plataformas Google Meet e Google Sala de Aula.

As inscrições estão abertas para alunos, professores e servidores técnico-administrativos da Ufra, além da comunidade externa. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição e permanecem disponíveis enquanto houver disponibilidade.

Como garantir a vaga?

Os interessados devem preencher o formulário eletrônico no site do Proeli e anexar os documentos exigidos no EDITAL. A matrícula só será confirmada após o pagamento da taxa única no valor de R$ 303,00. Além disso, novos alunos que desejam ingressar nos níveis Básico II e III devem realizar um teste de nivelamento, que será aplicado de forma remota no dia 14 de fevereiro.

O semestre letivo terá início em 17 de fevereiro e contará com carga horária de 60 horas/aula. Caso uma turma não atinja o número mínimo de alunos, os inscritos serão realocados para outras opções disponíveis.

