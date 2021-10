UFPA realiza Encontro de Saberes Amazônia e Mudanças Climáticas

A partir desta quarta-feira (20), a Universidade Federal do Pará (UFPA) irá realizar o evento “Encontro de Saberes Amazônia e Mudanças Climáticas''. O encontro é um dos eventos que antecedem o 10º Fórum Social Pan-Amazônico (Fospa), sediado na UFPA em julho de 2022, em Belém. A programação será de forma híbrida, com transmissão simultânea pelo Zoom e atividades presenciais no Centro de Eventos Benedito Nunes, no Campus da UFPA, no Guamá. O evento ocorre até o próximo sábado (23).

O evento será um espaço de troca de conhecimentos e experiências que potencialize a luta contra a globalização econômica, contra a violência, o desrespeito ao direito dos povos, a destruição da biodiversidade e o desequilíbrio climático. Após o término do encontro, será elaborada uma Carta que será enviada à Conferência COP-26, sediada em Glasgow, Reino Unido, em novembro de 2021.

A abertura do encontro, que ocorre no dia 20 de outubro, às 14h, terá a participação do reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho; do professor Luiz Arnaldo Campos, do Conselho Internacional do Fórum Social Pan-Amazônico; do procurador federal de Justiça Felipe Pontes; do vice-prefeito de Belém, Edilson Moura; além das participações em vídeo da escritora Moema Viezzer; do bispo emérito do Xingu dom Erwin Kreutler, presidente do Conselho Missionário Indigenista e da Rede Eclesial Pan-Amazônica; e de um dos maiores pensadores indígenas contemporâneos, Aílton Krenak.

A programação conta com lideranças de povos tradicionais, movimentos sociais e pesquisadores. Os principais temas discutidos serão: O Estado das Coisas - Perspectivas para a Humanidade; Mudanças Climáticas, Saúde e Soberania Alimentar; Mudanças Climáticas e Defesa dos Territórios; Mudanças Climáticas e Grandes Projetos; Mudanças Climáticas Desmatamento, Destruição e Sociobiodiversidade; Financiamento das Resistências; Interculturalidade; Diálogo entre Amazônia e Povos do Mundo. Também haverá, ao longo da programação, várias intervenções culturais amazônidas.

(Bruna Ribeiro, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)