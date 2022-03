UFPA não tem mais ponto de vacinação contra a covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) comunicou, em nota, que o ponto de vacinação da Universidade Federal do Pará (UFPA), localizado no Mirante do Rio no campus Guamá, não está mais funcionando para a vacinação contra a covid-19 durante a campanha de vacinação "Belém Vacinada".

