UFPA inaugura Espaço Braille na Biblioteca Central do campus Guamá

A Biblioteca Central da Universidade Federal do Pará inaugura o seu novo Espaço Braille, destinado a discentes, docentes e técnicos com deficiência visual, e a pesquisadores e pessoas que estudam o citado método. A entrega do equipamento será celebrada com atividades presenciais, desta quarta-feira (1°) até sexta-feira (3), no Espaço Amazônia, dentro da Biblioteca Central.

O Espaço Braille tem 98,50m² com três cabines amplas e equipadas para os discentes com deficiência visual, uma sala para realização de serviços técnico-administrativos e para o armazenamento de livros, periódicos em Braille e audiobooks, e uma sala acústica para o serviço de execução das impressoras em Braille.

O lugar oferece serviços como: pesquisas bibliográficas em sites, sistemas, plataformas e mídias digitais não acessíveis a pessoas com deficiência visual (PcDV); formatação e digitação de textos e trabalhos acadêmicos; download de documentos.

Na lista de serviços do novo espaço constam ainda a impressão e formatação de documentos em fonte ampliada e em braille; acesso ao e-mail pessoal e institucional; leitura de textos impressos ou digitais; revisão ortográfica e correção textual; orientação na utilização das tecnologias assistivas e normas acadêmicas; descrição de figuras e imagens inseridas no texto, bem como de objetos, tabelas, quadros e gráficos; digitalização de livros impressos no formato PDF/A (acessível); conversão de documento no formato PDF/A ou imagem para outro formato acessível ao PcDV e correção textual.

Para a a diretora da Biblioteca Central, Célia Ribeiro, “o papel social da BC está voltado ao fornecimento de suporte informacional para a produção do conhecimento com a finalidade de contribuir para uma educação de qualidade à sociedade, sem exceção", disse.

A diretoria acrescentou que "a Biblioteca Central, por meio do Espaço Braille, dedica uma especial atenção às pessoas com deficiência visual, tornando acessíveis serviços e produtos de informação, a fim de minimizar os obstáculos enfrentados no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão dos discentes, docentes, técnicos administrativos da UFPA e também do público externo”.

PROGRAMAÇÃO DE INAUGURAÇÃO

Para celebrar a conquista do novo Espaço Braille, a BC vai oferecer uma série de atividades, desta quarta-feira a sexta-feira, como exposições de livros e materiais em Braille, palestra sobre DOSVOX e NVDA (leitores de tela que capturam informações apresentadas em forma de texto e transformam-nas em resposta falada utilizando um sintetizador de voz), uma mesa-redonda sobre “Acessibilidade comunicacional e informacional” e uma oficina de “Noções de formatação de Trabalhos Acadêmicos”.

A programação se volta para discentes com deficiência visual, que devem realizar inscrição presencial na mesa de apoio ao Serviço de Referência da Biblioteca Central, disponível durante os três dias. Serão ofertadas nove vagas, distribuídas em três turmas, com duração de uma hora cada turma, das 9h às 12h.

“Esta programação vai auxiliar na orientação dos discentes com deficiência visual sobre as normas acadêmicas para formatação de trabalhos científicos, no intuito de dar autonomia para realizar a formatação básica conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Esta é a primeira vez que o Espaço Braille oferece atividades que abordem essa temática”, afirma Célia Ribeiro.

A Biblioteca Central da UFPA funciona em consonância com os protocolos de biossegurança da bandeira verde, com uso obrigatório de máscara, álcool em gel e distanciamento social para evitar aglomerações. Os balcões de atendimento ao público também contam com a proteção de barreira de acrílico.

Durante este bandeiramento, os atendimentos no Espaço Braille são feitos por ordem de chegada, com agendamento presencial ou remoto, pelo e-mail bcbraille@ufpa.br, telefone: 3201.7344 e pelo WhatsApp 3201.7352.

SERVIÇO

O horário de funcionamento do Espaço Braille é das 8h às 20h, de segunda a sexta.

Inauguração do novo Espaço Braille

Data: 1° e 3 de dezembro de 2021

Local: Espaço Amazônia, dentro da Biblioteca Central

Inscrições: Presencial no local.