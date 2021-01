UFPA homenageia vítimas da covid-19 com plantio de árvores

Cidadãos e cidadãs vítimas da covid-19 receberam homenagem da Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio da ação "Plantando árvores por Pessoas" na segunda-feira (25). A iniciativa partiu dos Bosques da UFPA, via Projeto Espaço ITEC Cidadão, e o plantio se deu com apoio da Comissão de Humanização do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS) e da Prefeitura Multicampi. Bolsistas e voluntários dos cursos de Farmácia, Biomedicina, Educação Física e outros colaboradores realizaram ainda a distribuição de borrifos/frascos de álcool em gel e também repassaram orientações sobre a doença e o uso de máscaras.

O plantio de árvores ocorreu ao longo da via asfáltica e das laterais do HUBFS, na Cidade Universitária, no bairro Guamá. Cada árvore plantada no setor da saúde será tutorada por uma vara de bambu e sinalizada com uma faixa de TNT branco.

Os homenageados terão seus nomes registrados no livro das digitais dos Bosques Sustentáveis, junto ao nome da espécie de árvore plantada e à identificação de quem prestou a homenagem. Na ocasião, também houve manutenção das plantas medicinais já introduzidas no local e a inserção de novas mudas de orquídeas nas árvores de dendê.

A coordenadora da ação e dos Bosques da UFPA, Gina Calzavara, explicou que a iniciativa dos mutirões surgiu em atendimento à demanda manifestada pela Comissão de Humanização do Hospital. Com a Prefeitura Multicampi, formaram uma frente de trabalho em favor da articulação de esforços para que pacientes em busca de tratamento no campus possam encontrar bom acolhimento e espaços de convivência enquanto aguardam pelo atendimento.

“Estamos falando de pacientes que chegam para tratamento fora do domicílio (TFD), ou seja, que vêm de longe e ficam muito tempo aguardando o horário das consultas, portanto, que precisam de uma ambiência diversificada que os acolha para que os profissionais de saúde façam, depois, o atendimento específico. Em se tratando de um período de pandemia, os cuidados devem ser redobrados no sentido de garantir a proteção tanto de pacientes quanto de profissionais de saúde”, afirma Gina Calzavara.

Assim, o plantio, além de embelezar o espaço, também teve a finalidade de homenagear as pessoas que perderam a vida para a covid-19 e trabalhar na elaboração do luto dessas famílias, buscando apoio da comunidade universitária. a ação faz parte da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no SUS.

Acolhimento

A coordenadora da Comissão de Humanização do HUBFS, Antônia Fausto Barreto, destaca "diante do momento pandêmico que ainda vivenciamos, precisamos preservar o distanciamento social por meio de orientações e ações educativas". "O nosso Espaço de Acolhimento tem esse papel, recebendo os pacientes desde a área externa do hospital, preconizando orientações e ouvindo nossos usuários quanto ao enfrentamento da covid-19”, completa. Desde que o trabalho foi iniciado, o Paisagismo da Prefeitura Multicampi já efetuou, no Setor Saúde, o plantio de 28 árvores frutíferas e de essências florestais. A meta do mutirão era plantar mais 50 mudas na segunda-feira (25).