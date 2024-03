UFPA divulga resultado da primeira reoferta do PSE Indígenas e Quilombolas 2024; confira

Já está disponível a lista de classificados da primeira reoferta de vagas do Processo Seletivo Especial para Indígenas e Quilombolas 2024 da Universidade Federal do Pará (PSE I/Q UFPA 2024). Das 383 vagas disponíveis, a reoferta teve 20 vagas preenchidas por estudantes indígenas e 45 vagas por candidatos quilombolas.

As vagas não preenchidas ainda podem vir a ser disponibilizadas em uma nova reoferta a ser divulgada na página do Centro de Processos Seletivos da UFPA (Ceps). Agora, os aprovados na reoferta deixam a lista de espera da repescagem do curso escolhido, inicialmente, no PSE I/Q UFPA 2024 e devem realizar a habilitação ao vínculo institucional do curso para o qual foram convocados na reoferta. A convocação já está disponível na página do Centro de Indicadores e Registros Acadêmicos da UFPA (Ciac).

O candidato que não aderiu à reoferta continuará na fila de espera do seu curso inicial, podendo ser chamado por meio de repescagens, de acordo com a classificação. Assim como em outros processos seletivos da UFPA, a adesão à reoferta no PSE Indígenas e Quilombolas também tem o objetivo de ampliar as possibilidades de ingresso para além das chamadas adicionais (Repescagens).

A ideia, com essa nova possibilidade, é otimizar a ocupação da totalidade das vagas oferecidas para que mais pessoas tenham acesso ao ensino superior. Quem opta por concorrer a uma vaga da reoferta está, automaticamente, declarando que, no caso de classificação em novo curso, renuncia à sua posição na lista de chamada adicional (Repescagem) do curso da sua inscrição inicial, ou seja, quem passa na reoferta sai da lista de espera da repescagem do seu curso original. Uma vez não classificadao na reoferta, este candidato retorna para a lista de espera do seu curso inicial normalmente.

Confira a lista de classificados: https://ceps.ufpa.br/index.php/pse-ufpa-2024-1/843-reoferta-pse2024-1/1783-resultado-final-reoferta1-pse2024-1

Página do Ceps: https://www.ceps.ufpa.br/